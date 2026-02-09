INTIMNOST KOJA PALI ŽELJU: Zašto seks počinje mnogo pre kreveta

AKTUELNO

Male svakodnevne stvari koje prave veliku razliku

Seks nije izolovan trenutak koji se dešava tek kada se ugase svetla. On se gradi tokom dana, u načinu na koji se partneri dodiruju, slušaju i primećuju jedno drugo. Intimnost nije luksuz, već navika.

Jedan pogled koji traje sekundu duže, poruka bez razloga, dodir u prolazu – sve to stvara osećaj viđenosti. Kada se neko oseća primećeno, oseća se i poželjno. A bez tog osećaja, želja teško opstaje.

U savremenom ritmu života, ljudi često čuvaju energiju samo za obaveze, dok bliskost ostavljaju za „kad bude vremena“. Upravo tada seks postaje obaveza umesto uživanja. Intimnost, međutim, ne traži posebne uslove – ona traži pažnju.

Kada postoji emocionalna povezanost, telo prirodno odgovara. Seks tada ne dolazi kao zahtev, već kao logičan nastavak bliskosti koja već postoji.

