INTIMNOST KOJA PALI ŽELJU: Zašto seks počinje mnogo pre kreveta

Male svakodnevne stvari koje prave veliku razliku

Seks nije izolovan trenutak koji se dešava tek kada se ugase svetla. On se gradi tokom dana, u načinu na koji se partneri dodiruju, slušaju i primećuju jedno drugo. Intimnost nije luksuz, već navika.

Jedan pogled koji traje sekundu duže, poruka bez razloga, dodir u prolazu – sve to stvara osećaj viđenosti. Kada se neko oseća primećeno, oseća se i poželjno. A bez tog osećaja, želja teško opstaje.

U savremenom ritmu života, ljudi često čuvaju energiju samo za obaveze, dok bliskost ostavljaju za „kad bude vremena“. Upravo tada seks postaje obaveza umesto uživanja. Intimnost, međutim, ne traži posebne uslove – ona traži pažnju.

Kada postoji emocionalna povezanost, telo prirodno odgovara. Seks tada ne dolazi kao zahtev, već kao logičan nastavak bliskosti koja već postoji.

Autor: S.Paunović