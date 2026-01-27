Organizatorka venčanja otkriva četiri ponašanja koja jasno pokazuju da je brak osuđen na propast

Iskustvo često govori više od teorije, a Robin Jaruso to najbolje zna. Ova organizatorka venčanja već 20 godina radi sa mladencima i, kako sama kaže, s vremenom je razvila gotovo „šesto čulo“ za prepoznavanje parova čiji brak neće dugo potrajati. U jednom TikTok videu podelila je četiri obrasca ponašanja koja, po njenom iskustvu, gotovo uvek vode ka razvodu.

Dok mladenci na dan venčanja razmišljaju samo o sreći i slavlju, crvene zastavice koje ukazuju na probleme u braku često ostanu neprimećene. Međutim, nekome ko stoji sa strane, poput profesionalnog organizatora, ti znaci su i te kako vidljivi.

1. Razmazivanje torte po licu

Na prvi pogled, razmazivanje torte po licu deluje kao bezazlena tradicija. Ali da li u tome zaista svi uživaju? Posebno mlada, koja je satima pripremala svoj izgled.

„Ne znam šta tačno simbolizuje, ali iz nekog razloga nijedan par koji je mazao tortu jedno drugom po licu danas više nije zajedno“, priznala je Jaruso. Ovakvi trenuci često prerastu u neprijatnost, naročito kada jedna strana to radi bez saglasnosti druge.

Luksuzna poslastičarka Obri Danijel izjavila je za The Knot da bi lično glasala protiv ove tradicije: „Ako se ne uradi s merom, lako može da pređe granicu. Mnogo je lepše i intimnije kada se par međusobno nahrani tortom.“

2. Nepoštovanje dogovorenog budžeta

Finansije su jedan od najčešćih uzroka problema u braku, a to se često vidi već tokom organizacije venčanja. Jaruso navodi da je jasan znak za uzbunu kada jedna osoba insistira na poštovanju budžeta, dok druga taj dogovor ignoriše.

„Ako me mlada zove i pita da li može da doda još cveća na stolove, ali naglašava da to ne smem da kažem mladoženji, to je skoro uvek loš znak“, objašnjava ona. Takvo ponašanje ukazuje ne samo na finansijsku neusklađenost, već i na manjak poverenja i iskrenosti.

Istraživanja pokazuju da jedan od pet supružnika krije tajnu koja može ugroziti brak, a često je dovoljna samo jedna laž da se ceo odnos uruši. S obzirom na to da su venčanja veoma skupa, neslaganja oko novca već na početku mogu ostaviti dugoročne posledice.

3. Previše uplitanja roditelja

Preterano mešanje roditelja, naročito majke mlade ili mladoženje, može ozbiljno narušiti brak. Jaruso ističe da problemi nastaju kada partner ne postavi jasne granice prema svojoj porodici.

Ako se roditelj stalno meša u odluke koje par donosi zajedno, vremenom se stvara osećaj da u braku postoji treća osoba. Spajanje dve porodice nikada nije jednostavno, ali otvorena komunikacija i zdrave granice su ključ da brak započne na stabilnim temeljima.

4. Mladoženja je potpuno nezainteresovan

Jaruso naglašava da ovde ne govori o situaciji u kojoj mladoženja prepušta detalje mladi, već o potpunoj nezainteresovanosti.

„Ako mu je jedini zadatak da izabere di-džeja, a nedelju dana pred venčanje to još nije uradio, to znači da je potpuno isključen“, kaže ona. Takvo ponašanje često nagoveštava da će sav emotivni i organizacioni teret kasnije pasti na partnerku, od brige o deci do planiranja porodičnog života.

Venčanje je početak zajedničke budućnosti i oboje bi trebalo da budu podjednako uključeni i uzbuđeni.

Lako je zaljubiti se u ideju venčanja, ali važno je ne zaboraviti da je brak mnogo više od jednog dana. Kada ste sa pravom osobom, organizacija venčanja može, i treba, da bude lepo i zajedničko iskustvo, a ne izvor problema koji će se kasnije samo produbljivati, piše Your Tango.

Autor: Jovana Nerić