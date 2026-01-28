AKTUELNO

Zašto svi vole tramvaje? Gradska vožnja koja u Beogradu ima dušu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Nije samo prevozno sredstvo – tramvaj je deo grada, uspomena i ritam svakodnevice.

Tramvaj u Beogradu nije običan način da stignete od tačke A do tačke B. On je doživljaj. Njegova zvonjava, šine koje seku grad i lagana vožnja kroz ulice nose neku posebnu emociju koju razumeju i Beograđani i oni koji grad tek upoznaju.

Za mnoge građane, tramvaj je prva jutarnja kafa u pokretu, mesto gde se posmatra grad kako se budi, gde se misli sabiraju dok prozori klize pored poznatih fasada. Za turiste, to je najlepši način da upoznaju Beograd – sporije, iskrenije i bez žurbe, baš onako kako grad i voli.

Tramvaj ima onu starogradsku notu koja podseća na neka prošla vremena, ali se savršeno uklapa i u savremeni ritam. U njemu se susreću generacije, priče i sudbine, često bez ijedne izgovorene reči. On povezuje kvartove, ali i ljude.

Postoji nešto umirujuće u toj vožnji po šinama, u osećaju da grad prolazi pored vas dok vi imate trenutak za sebe. Nema nervoze kao u automobilu, nema stresa – samo grad, pokret i vreme koje makar na kratko uspori.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Zato tramvaj nije samo prevoz. On je simbol Beograda, deo njegovog identiteta i mala gradska ljubav koja traje decenijama. 

Autor: S.Paunović

#Beograd

#Duh grada

#Prevozno sredstvo

#Tramvaj

