Kada partner predloži u spavaćoj sobi treću osobu: Alarm za uzbunu, poziv na iskrenost ili samo bezazlena fantazija?

Zamislite situaciju - atmosfera je intimna, bliskost jaka, a onda rečenica koja vas preseče. Partner predlaže da u spavaću sobu uključite još jednu osobu.

U trenutku se u glavi smenjuju pitanja: Da li mu/joj nisam dovoljna? Da li me ne poštuje? Da li je ovo znak da veza puca? Ili… možda uopšte nije tako dramatično?

Fantazija ne znači automatski želju

Seksualne fantazije su češće nego što mislimo. Mnogi ljudi maštaju o „trećem“, a da to nikada ne bi želeli da sprovedu u stvarnosti. Ponekad je predlog samo pokušaj da se ispita teren, podeli maštarija ili unese doza uzbuđenja u vezu.Važno je razlikovati: da li partner traži razgovor – ili već ima plan?

Osvežavanje veze ili crvena zastavica?

Za neke parove, ovakva ideja može biti deo otvorene komunikacije i dogovorenih granica. Za druge – jasan znak neusklađenosti vrednosti. Nema univerzalnog odgovora. Ključno pitanje glasi: Kako se vi zbog toga osećate?Ako osećaj nelagode, ljubomore ili povređenosti nadjačava radoznalost – to je signal koji ne treba ignorisati.

Kako reagovati bez panike?

- Ne odgovarajte odmah. Dozvoljeno je reći: „Treba mi vremena da razmislim.“- Budite iskreni. Ako vam ideja ne prija – recite to jasno, bez izvinjavanja.- Postavite granice. Ljubav ne znači pristajanje na sve.- Slušajte, ali i sebe. Razgovor treba da bude dvosmeran.

Najvažnije pravilo - ništa na silu

Ako se treća osoba pominje kao „test ljubavi“ ili uslov za ostanak u vezi – to više nije fantazija, već problem. Zdrav odnos ne počiva na pritisku, već na saglasnosti i međusobnom poštovanju.

Na kraju, pitanje nije da li je normalno želeti još nekoga u krevetu. Pravo pitanje je: da li je to normalno za vas i vašu vezu?

Autor: S.Paunović