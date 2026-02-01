Kada telo kaže DA, a srce ćuti: Zašto dobar seks nije uvek znak dobre veze

Hemija može da plane u trenutku, ali bliskost se gradi – i tu mnogi odnosi pucaju

Dešava se češće nego što ljudi priznaju: seks je strastven, privlačnost jaka, dodiri imaju smisla – ali čim se svetla ugase, ostaje tišina. Razgovori su površni, problemi se guraju pod tepih, a osećaj povezanosti izostaje. I tada se postavlja važno pitanje: ako je seks dobar, zašto se to ne reflektuje na vezu?

Hemija je instinkt, bliskost se gradi

Dobar seks često dolazi iz čiste hemije – hormona, uzbuđenja, telesne privlačnosti. To je onaj osećaj koji udari bez najave i ne pita za kompatibilnost.Bliskost, s druge strane, ne nastaje u krevetu. Ona se gradi kroz razgovore, poverenje, sigurnost i osećaj da vas neko vidi i van uloge ljubavnika. Zato se može desiti da dvoje ljudi savršeno funkcionišu fizički, a potpuno se mimoilaze emotivno.

A šta kada postoji bliskost, ali seks ne funkcioniše?

I obrnuta situacija je podjednako česta: razumevanje, poverenje, podrška – ali strast je tiha ili je nikada nije ni bilo. Tu veza može da deluje ispravno, ali ne i ispunjeno. Razlika je u tome što se seksualni problemi često mogu popravljati, dok manjak bliskosti retko nastaje slučajno.

Telo može da se prevari, ali osećaj – ne

Najveća zamka je verovanje da će dobar seks sa vremenom srediti sve ostalo. U praksi, dešava se suprotno – što je seks bolji, to se lakše ignorišu crvene zastavice.

Zdrav odnos ne bira između strasti i bliskosti. On traži i jedno i drugo. A kada jedno uporno izostaje, vreme je za iskreno pitanje – šta nas zapravo drži zajedno?

Autor: S.Paunović