Glavobolja tokom i nakon s*ksa: Zašto se javlja i kada treba da se zabrinete?

Ako vam je intimne trenutke ikada pokvarila iznenadna i jaka glavobolja, znajte da niste jedini. Glavobolje koje se javljaju neposredno pre ili nakon orgazma češće su nego što se misli i, srećom, uglavnom nisu razlog za veliku brigu.

O ovom neobičnom fenomenu, koji pogađa i muškarce i žene, nedavno je na TikToku otvoreno govorila stručnjakinja za seks i veze, Ketrin Drizdejl (Catherine Drysdale). „Ako ste ikada osetili da vam se sprema glavobolja dok se približavate vrhuncu ili ste dobili žestoku bol odmah nakon njega, ovo je tekst za vas“, poručila je pratiocima.

Šta su zapravo seksualne glavobolje?

Ketrin je podelila definiciju sa čuvene klinike Mayo, gde se navodi da je reč o glavobolji „izazvanoj seksualnom aktivnošću, a naročito orgazmom“.

Postoje dva načina na koji se manifestuju:

Tupa bol u glavi i vratu koja se pojačava kako raste seksualno uzbuđenje.

Iznenadna, oštra i jaka bol koja nastupa neposredno pre ili u samom trenutku orgazma (tzv. „thunderclap“ ili eksplozivna glavobolja).

Zašto se javljaju?

Lekari smatraju da su ove glavobolje posledica nakupljanja pritiska u mišićima glave i vrata. Džejson Marfi, farmaceut, objašnjava da je glavni uzrok nagla promena krvnog pritiska i napetosti mišića tokom seksualne aktivnosti.

„Kako uzbuđenje raste, krvni sudovi u mozgu mogu se naglo proširiti, što izaziva bol. Iako su obično bezopasne, intenzitet vas može iznenaditi“, navodi Marfi. On dodaje da faktori poput dehidratacije, umora, stresa ili nedostatka sna dodatno čine telo osetljivim na bol.

Saveti i kada posetiti lekara

Ketrin Drizdejl, koja uzima terapiju za ADHD, primetila je da joj lekovi (koji utiču na protok krvi) pojačavaju ove simptome. Pomoglo joj je pomeranje seksualne aktivnosti na jutarnje časove, pre uzimanja terapije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju: ako se ovakva glavobolja javi prvi put u životu, ako je izuzetno jaka ili traje satima, obavezno se obratite lekaru. Potrebno je isključiti ozbiljnije vaskularne probleme. Za one kojima se ovo često dešava, britanski NHS sugeriše uzimanje blažeg analgetika par sati pre odnosa kao preventivu.

Autor: Dalibor Stankov