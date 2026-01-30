Veličina je ipak BITNA? Istraživanja potvrdila STRAH mnogih muškaraca

Nedavna naučna studija istraživala je kako fizičke karakteristike muškaraca utiču na privlačnost za žene.

Iako se često u šali ili popularnoj kulturi raspravlja o tome koliko veličina zapravo znači, ovo istraživanje daje konkretniji, akademski uvid u to pitanje.

Istraživanje su proveli naučnici sa "University of Western Australia", a učestvovalo je više od 800 ispitanika, oko 600 muškaraca i 200 žena. Učesnici su ocenjivali kompjuterski generisane muške figure koje su se razlikovale po visini, obliku tela i veličini penisa. Žene su ocenjivale privlačnost, dok su muškarci ocenjivali koliko bi im figure predstavljale pretnju kao rivali.

Šta je studija pokazala?

Rezultati su pokazali da su žene češće ocenjivale figure privlačnima ako su muškarci bili viši, s 'V-oblikom' tela (široka ramena, uski bokovi) i većim penisom. Ali učinak veličine nije beskonačan, nakon određene granice dodatno povećanje nije značajno dizalo ocene privlačnosti.

S druge strane, muškarci su veće genitalije percipirali i kao znak veće konkurencije i pretnje, figure s većim penisom videli su kao snažnije rivale.

Evolucijski pogled

Istraživači objašnjavaju da se veličina penisa mogla razviti i kao indikator privlačnosti i konkurentnosti, ne samo kao biološka funkcija. U tom smislu, veći penis može delovati i kao 'se*sualni ukras' koji signalizuje određene genetske ili fizičke prednosti.

Ali, naučnici naglašavaju da privlačnost nije samo fizička. Ostali faktori, poput ličnosti, lica i društvene privlačnosti, takođe igraju veliku ulogu u odabiru partnera.

Iako studija daje zanimljiv uvid u percepciju privlačnosti, privlačnost je uvek kombinacija više faktora, fizičkih, emocionalnih i socijalnih. Ovo istraživanje samo pokazuje da određene fizičke karakteristike, poput oblika tela i veličine penisa, mogu imati uticaj na prvi utisak i ocenu privlačnosti.

