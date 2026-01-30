Kada nema mesta za zamerke: Kako sačuvati odnos u kojem svaka zamerka vodi ka svađi

Ćutanje možda deluje kao mir, ali često krije dublji problem u vezi

U nekim odnosima ne nedostaje ljubavi, ali nedostaje prostor za iskrenost. Partner tada oseća da ne sme ništa da zameri – jer svaka primedba, ma koliko bila blaga, završava se burnom svađom, povređenim rečima ili pretnjom raskidom. Takva dinamika vremenom postaje iscrpljujuća i ostavlja osećaj nesigurnosti.

Prvi korak je razumevanje da izbegavanje konflikta ne znači i rešavanje problema. Ćutanje može doneti privremeni mir, ali potisnute emocije se gomilaju i na kraju izlaze na površinu – često na pogrešan način. Zdrav odnos podrazumeva mogućnost da se kaže šta boli, bez straha da će se sve srušiti.

Način komunikacije igra ključnu ulogu. Umesto zamerki koje zvuče kao napad, važno je govoriti iz lične perspektive – o osećanjima, a ne o krivici. Smiren ton, pravi trenutak i jasna namera da se problem reši, a ne da se partner povredi, mogu napraviti veliku razliku.

Ipak, ako se svaka iskrenost uporno doživljava kao pretnja, važno je zapitati se gde leži granica. Veza u kojoj jedan partner stalno hoda po jajima vremenom gubi ravnotežu. Ljubav ne bi trebalo da podrazumeva strah od razgovora, već sigurnost da i teške teme mogu da se iznesu.

U nekim slučajevima, pomoć treće strane – terapeuta ili savetnika – može otvoriti prostor za zdraviju komunikaciju. A ponekad je najzrelija odluka priznati da odnos u kojem nema mesta za dijalog ne može dugoročno da opstane.

Jer prava bliskost ne nastaje tamo gde ćutimo, već tamo gde smemo da govorimo – i da budemo saslušani.

Autor: S.Paunović