Prijatelji sa povlasticama: Ko zaista dobija i kako ovo može uticati na vaše emocionalno zdravlje?

Kad granice nisu jasno postavljene, odnos može postati složeniji nego što mislimo.

Prijateljstvo sa povlasticama često zvuči primamljivo: poznajete nekoga, uživate u intimnosti, ali bez formalnih obaveza veze. Na papiru, sve izgleda jednostavno i bez pritiska. U praksi, međutim, ovakvi odnosi mogu biti emotivno kompleksni – i za jednog i za drugog.

S jedne strane, benefiti su očigledni. Bliskost donosi fizičko i emotivno zadovoljstvo, pruža osećaj povezanosti i može biti izvor zabave i podrške. Osoba koja se oslanja na takav odnos često dobija trenutnu sigurnost i potvrdu svoje privlačnosti.

S druge strane, dinamika može biti neuravnotežena. Ako jedan partner razvije dublja osećanja ili očekuje više posvećenosti nego što je dogovoreno, može doći do frustracije, nesigurnosti ili emocionalnog bola. Oni koji ostaju emotivno rezervisani ponekad uživaju u slobodi, ali mogu osećati i krivicu ili zbunjenost oko svojih osećanja.

Važno je razmišljati i o mentalnom zdravlju. Takvi odnosi, ako nisu iskreni i otvoreni, mogu izazvati anksioznost, osećaj usamljenosti ili pad samopouzdanja. Jasna komunikacija, dogovorene granice i redovna provera osećanja pomažu da se izbegnu nesporazumi i emotivna iscrpljenost.

Na kraju, prijateljstvo sa povlasticama može biti korisno i zabavno – ali samo ako oba aktera razumeju svoje potrebe i granice. Ko zapravo ima najveću korist? Onaj ko je u stanju da uživa u vezi onako kako jeste, bez nerealnih očekivanja i bez potiskivanja svojih osećanja. Jer svaki odnos, čak i onaj bez etikete, najbolje funkcioniše kada pruža radost, a ne stres.

Autor: S.Paunović