Ovako se ponaša žena kojoj nedostaje se*s: Jedna stvar u sekundi je odaje

Kada vidite da žena izgleda umorno, nervozna je, frustrirana, besna - nemojte se svađati sa njom, sigurno joj nedostaje seks.

Ženu kojoj nedostaje seks odmah će odati jedna stvar.

Svi znamo da je seks zdrav i da isceljujuće deluje kako na žene tako i na muškarce. Ali, ovaj put zadržimo se kod žena. Kao što se lako prepozna kada je žena zadovoljena, odnosno da je prošle noći sigurno imala seks, tako se može provaliti i kada dugo nije imala seks i to upravo po suprotnim karakteristikama.

Dakle, žena kojoj nedostaje seks, koliko god se trudila da sakrije svoje nezadovoljstvo, odaće se govorom tela i stalnim neraspoloženjem.

Seks deluje opuštajuće pa će žena koja je seksualno ispunjena biti opuštena. To će se primetiti u njenom hodu, odnosno, zanosiće kukovima kad hoda, dok će žena kojoj fali seks izgledati stegnuto.

Zatim, zbog nedostatka oksitocina, hormona koji se luči prilikom orgazma, a deluje kao prirodni sedativ, žena koja nema seks imaće loš san i biće neispavana.

Ako apstinencija potraje dugo, počeće da se vide ozbiljnije posledice od nedostatka sna i žena može izgledati starije.

Seks je jedan od glavnih okidača za lučenje hormona sreće – endorfina. Zbog nedostatka ovog hormona žene mogu biti jako nezgodne, pa će često imati izlive besa prema ljudima koji su je samo popreko pogledali.

Na kraju, nedostatak seksa značajno utiče i na samopouzdanje. Žene kojima seks fali, imaće i nedostatak samopouzdanja.

Dakle, kada vidite da žena izgleda umorno, nervozna je, frustrirana, besna i nema samopouzdanja – nemojte se svađati sa njom. Ponudite joj seks ili bar kafu, razumeće poruku, piše Telegraf.

Autor: A.A.