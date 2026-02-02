Znanje kao zaštita: Zašto je seksualna edukacija mladih neophodna!

Otvoren razgovor o seksualnosti nije tabu, već ključ zdravog odrastanja i sigurnih izbora!

Seksualna edukacija mladih predstavlja jednu od najvažnijih, ali i najzanemarenijih tema savremenog društva. Umesto jasnih, stručnih i prilagođenih informacija, mladi često ostaju prepušteni nagađanjima, dezinformacijama i sadržajima koji ne nude realnu sliku odnosa, bliskosti i odgovornosti.

Razgovor o seksu nije podsticanje na rano stupanje u seksualne odnose, već način da se mladima pruži znanje koje ih štiti. Edukacija podrazumeva razumevanje sopstvenog tela, emocija, granica, pristanka i odgovornosti. Kada mladi imaju prostor da pitaju i dobiju tačne odgovore, smanjuje se strah, ali i rizik od pogrešnih odluka.

Poseban problem predstavlja činjenica da pornografski sadržaj sve češće postaje prvi i jedini izvor informacija o seksu. Takav sadržaj ne prikazuje realne odnose, već iskrivljenu sliku u kojoj su emocije, komunikacija i međusobno poštovanje gotovo nevidljivi. Mladi koji bez prethodnog znanja formiraju stavove na osnovu pornografije mogu razviti nerealna očekivanja, pogrešne predstave o telu, ulozi partnera i samoj intimnosti.

Nedostatak seksualne edukacije ne vodi samo ka zbunjenosti, već i ka ozbiljnim posledicama – emocionalnoj nesigurnosti, lošim iskustvima, nepoštovanju granica i povećanom riziku po fizičko i mentalno zdravlje. Suprotno tome, pravovremena i odgovorna edukacija pomaže mladima da razviju zdrav odnos prema sebi i drugima.

Pričati o seksu znači govoriti o poštovanju, odgovornosti i zrelosti. Seksualna veoma važna, jer kreira sigurniji prostor za sve. Kada mladi imaju znanje, imaju i moć da donose bolje, sigurnije i zdravije odluke.

Autor: S.Paunović