Ko više razmišlja o seksu žene ili muškarci?

Jedno od najčešće postavljanih pitanja je koliko često muškarci i žene pomisle na seks, a rezultat je vrlo iznenađujući.

Verovatno ste čuli staru poslovicu da muškarci ceo dan sede i razmišljaju o se*su. Popularni mit kaže da je to jednom na svakih sedam sekundi. Ako uzmete broj sekundi u satu (3600) i podelite ga sa 7, to je otprilike 514 misli o se*su - samo u jednom satu! Izgleda previše. Pa, koliko onda često ljudi stvarno razmišljaju o seksu?

Godine 2011. istraživački tim sa Univerziteta Ohio State proveo je studiju kako bi pratio koliko često uzorak od 283 studenta razmišlja o se*su, hrani i spavanju tokom nedelje. Ispitanici su dobili klikere koje je trebalo da pritisnu svaki put kad bi im neka od ovih stvari pala na pamet. U proseku, muškarci su izjavili da razmišljaju o se*su 19 puta dnevno, dok su žene izjavile da o tome razmišljaju 10 puta dnevno, piše Men's Health.

Brojke, objavljene u Journal of Sex Research, pokazuju da muškarci razmišljaju o se*su gotovo dvostruko više od žena. Ali, istraživači su takođe otkrili da zapravo "ne postoji značajna interakcija između pola učesnika i vrste zapažanja koja je prijavljena". Dakle, iako su muškarci češće razmišljali o se*su, takođe su češće razmišljali o hrani i spavanju od žena.

U nešto novijim nalazima, OnePoll je objavio rezultate studije u saradnji s Pure Romance 2019, koja je ispitala 2000 seksualno aktivnih odraslih Amerikanaca o tome koliko često razgovaraju o se+su. Šezdeset i pet posto odraslih izjavilo je da im je prijatno da dele svoj seksualni život s drugima, dok je 29% izjavilo da im je "vrlo prijatno".

Ispitanici su najverojatnije razgovarali o svom se*sualnom životu sa svojim partnerom (61%), zatim najboljim prijateljem (60%), prijateljima (40%), kolegama s posla (28%) i cimerima (26%).

Sasvim je logično da se o se*su razgovara s partnerom jer je to, prema rezultatima, glavni način na koji ljudi dobijaju savete o svom seksualnom životu. Ko bi rekao, ali čini se da je najbolji način da postanete bolji u seksu s osobom s kojom spavate da je direktno pitate! Ako to ne uspe, postoje i dodatni načini kao što je obraćanje prijateljima i drugim resursima.

Autor: S.M.