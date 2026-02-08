AKTUELNO

Zašto orgazam kod muškarca dolazi prebrzo - i šta telo tim činom poručuje?

Foto: Unsplash.com

Intimnost nije trka, a brzina može biti signal više nego što mislite.

Mnogi muškarci i njihove partnerke dobro poznaju osećaj – trenutak strasti brzo preraste u završetak koji dolazi pre nego što bi iko želeo. Preuranjeni orgazam je češći nego što se misli, i iako tema često izaziva smeh ili nelagodu, iza njega stoje jasni fizički i psihološki razlozi.

Prvo, telo jednostavno reaguje – genetika i hormoni igraju veliku ulogu. Neki muškarci imaju viši nivo osetljivosti penisa ili nervnih završetaka, što znači da stimulacija vodi brže do vrhunca. Nije sramota, niti znak neuspeha – jednostavno je fiziološka predispozicija.

Drugi faktor je psihološki pritisak i stres. Brzina orgazma često se povezuje sa nervozom, anksioznošću ili strahom od neuspeha u krevetu. Mozak, umesto da uživa u trenutku, stvara osećaj žurbe, a telo mu odgovara. S obzirom na užurbani način života i stalni pritisak, ovo je češće nego što mislimo.

Ne smemo zaboraviti ni emocionalnu komponentu veze. Kada muškarac doživljava nesigurnost u vezi ili oseća da mora da impresionira, telo reaguje automatski – i vrhunac dolazi pre nego što je zaista planirano. Intimnost je u tom slučaju više performans nego uživanje.

Na kraju, važno je znati da postoje načini da se situacija poboljša. Vežbe disanja, fokus na sporije dodire, komunikacija sa partnerkom i čak stručna pomoć mogu učiniti čuda. Ključ nije u tome da muški orgazam mora da bude spor – već da oboje uživate u procesu, a ne samo u cilju.

Foto: Unsplash.com

Preuranjeni orgazam je više signal nego problem. Poruka tela je jednostavna: uspori, diši i poveži se sa trenutkom. Kada to shvatimo, intimnost postaje iskustvo, a ne trka.

Autor: S.Paunović

