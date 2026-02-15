Ne morate biti cinični: Kako uživati u Danu zaljubljenih i kad partner ne želi!

Dan zaljubljenih nije praznik konzumerizma, već još jedan povod da zajedno uživate u onome što vas spaja.

Februar je mesec u kojem svet postaje ružičasto i crveno i srca iskaču iz svake reklame. Dan zaljubljenih je pred vratima, i lako je postati ciničan – „samo još jedan komercijalni praznik“, „većina ga koristi za kupovinu i pritisak“… ali prava poenta je jednostavna: slaviti ljubav je lepo, bez obzira na datum u kalendaru.

Slaviti ljubav ne znači trošiti novac ili praviti spektakl od svega. To može biti smešna poruka ujutru, zagrljaj posle napornog dana ili zajednički omiljeni kolač. Bitno je da slavlje dolazi iz želje i potrebe da pokažemo pažnju, a ne iz pritiska društva ili marketinških kampanja.

Šta kada partner ne učestvuje

Nije svaki partner za romantične datume, i to je u redu. Neophodno je razgraničiti dve stvari: vašu potrebu da izrazite ljubav i njegov lični pristup. Ako jedan partner ne želi da učestvuje u prazniku, to ne znači da vaša želja ili osećanja nisu važni.

Evo nekoliko načina kako da balansirate:

Poštujte različit pristup: Dopustite partneru da ne učestvuje, ali ne umanjujte svoje želje.

Mali gestovi: Nije potrebna velika ceremonija – mali znak pažnje, topla poruka ili omiljena čokolada može biti dovoljan kompromis.

Slavite privatno: Ako on nije za to, vi i vaša ljubav možete imati svoj mali ritual, čak i tiho, ali sa namerom i radošću.

Komunikacija: Objasnite da vama dan nije o poklonima, već o osećaju zajedništva, a ne očekujte da partner „promeni stav“.

Dan zaljubljenih je samo podsetnik – i dobar izgovor – da pokažemo ono što osećamo svaki dan. Ljubav se ne meri poklonima, ružičastim karticama ili buketima. Mera je u pažnji, razumevanju i zajedničkim trenucima.

I najlepše od svega? Slaviti ljubav možete kad god poželite – februar je samo bonus.

Autor: S.Paunović