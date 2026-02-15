ZNAKOVI DA TE PARTNER UZIMA ZDRAVO ZA GOTOVO - Broj tri svi ignorišu, ali je dosta problematičan!

Kad ljubav prestane da se pokazuje, a počne da se podrazumeva.

U početku je sve bilo drugačije – poruke bez razloga, pitanja kako si, želja da se vidiš i čuješ. A onda, neprimetno, tvoja pažnja, vreme i emocije postaju nešto što se podrazumeva. Ako ti je u poslednje vreme poznat osećaj da daješ više nego što dobijaš, moguće je da te partner uzima zdravo za gotovo. Evo znakova koje ne bi trebalo da ignorišeš.

1. Tvoj trud se više ne primećuje

Sve što radiš – od sitnica do velikih gestova – prolazi bez zahvalnosti. Retko čuješ hvala, a još ređe dobiješ priznanje. Kao da je normalno da se ti uvek trudiš.

2. Njegove potrebe su uvek ispred tvojih

Kad njemu nešto treba, očekuje se da budeš tu. Kad ti imaš problem – “nije pravi trenutak”, “pričaćemo kasnije” ili se razgovor nekako uvek završi na njemu.

3. Prestao je da se trudi oko tebe – i to se predstavlja kao normalno

Nema više inicijative, iznenađenja, planova. Sve je svedeno na rutinu i minimum, a kad to pomeneš, dobiješ odgovor: „Pa zajedno smo, šta još hoćeš?“ Ovo je znak koji svi ignorišu, jer se polako uvlači u odnos, ali je često prvi signal da si prestala da budeš prioritet.

4. Tvoje emocije se umanjuju

Kad kažeš da ti nešto smeta, on to okreće na šalu, preuveličavanje ili ti govori da si previše osetljiva. Umesto razumevanja – dobiješ osećaj krivice.

5. Zna da ćeš ostati – šta god da uradi

Ne boji se da te povredi, ne trudi se da popravi stvari, jer duboko veruje da nećeš otići. A upravo tada ljubav počinje da gubi ravnotežu.

Biti u vezi ne znači da treba da se osećaš nevidljivo, necenjeno ili usamljeno. Ako se stalno pitaš da li tražiš previše – moguće je da si samo prestala da dobijaš ono što zaslužuješ.

Autor: S.Paunović