KAKO MUŠKARAC MOŽE DA POMOGNE PARTNERKI TOKOM MENSTRUACIJE – Jednostavni načini koji čine dane lakšim!

Podrška nije samo reč – ona je mala dela koja mnogo znače.

Kada nastupa menstruacija, tada nastupa period kada telo i emocije žene zahtevaju više pažnje i razumevanja. Za partnere koji žele da budu tu, najvažnije je shvatiti da mali gestovi i empatična prisutnost mogu napraviti ogromnu razliku.

Prvo i najvažnije, slušanje i strpljenje. Ne pokušavajte odmah da popravite situaciju ili da umanjujete bol. Ponekad je dovoljno samo biti tu, ponuditi rame, zagrljaj ili razumevanje kada ona govori o tome kako se oseća.

Zatim dolazi praktična pomoć. Topli napitak, grejač za stomak, omiljena hrana ili čak pomoć oko svakodnevnih obaveza – sve to pokazuje da ste svesni njenog stanja i želite da joj olakšate. Male stvari, poput spremanja kafe ili brzog odlaska u prodavnicu da kupite ono što joj treba, često znače više nego što možete da zamislite.

Emocionalna podrška takođe znači fleksibilnost i razumevanje. Ako je umorna ili raspoloženje varira, ne shvatajte to lično i ne kritikujte. Umesto toga, budite strpljivi i spremni da prilagodite zajedničke planove njenom ritmu.

I, što je možda najvažnije, ne zaboravite komunikaciju. Pitajte je šta joj prija i kako joj možete pomoći – svaka žena je različita, i ono što jednoj olakšava bol, drugoj možda ne znači ništa. Otvoreni razgovor i spremnost da slušate njen odgovor mnogo govore o vašoj brizi.

Prava podrška tokom menstruacije nije samo čin dobrote – ona pokazuje poštovanje, pažnju i partnerstvo. Mali, promišljeni gestovi pokazuju da ste tu za nju u trenucima kada joj je stvarno potrebno i da zajedno delite i lepe i teške dane.

Autor: S.Paunović