Ko će biti lud od ljubavi za Dan zaljubljenih? Ovi horoskopski znakovi ulaze u najromantičniji period!

Zvezde spremaju emocije, strast i sudbinske susrete – neko će voleti jače nego ikad.

Dan zaljubljenih uvek nosi posebnu energiju, ali ove godine zvezde imaju jasne favorite. Dok će neki znakovi uživati u miru i lepim gestovima, drugi će bukvalno izgoreti od emocija – bilo da su u vezi, na početku romanse ili pred sudbinskim susretom. Ako verujete u astrologiju (ili samo volite malo romantike), evo ko će ovog Dana zaljubljenih biti potpuno opijen ljubavlju.

♓ Ribe – ljubav kao iz filma

Ribe su apsolutni pobednici romantike. Njihova osećajnost dolazi do punog izražaja, a emocije će biti duboke, iskrene i pomalo bajkovite. Ribe će želeti da vole, da se daju i da budu voljene bez zadrške. Idealno vreme za priznanja, suze radosnice i obećanja koja se pamte.

♌ Lav – strast u prvom planu

Lavovi će želeti ljubav koja se vidi i oseća. Veliki gestovi, iznenađenja i strast biće njihovo oružje. Ako su zaljubljeni – želeće ceo svet da to zna. Ako nisu – neko će im vrlo brzo skrenuti pažnju. Ovo je njihov trenutak da zablistaju, ali i da otvore srce.

♏ Škorpija – emocije koje se ne zaboravljaju

Kod Škorpija nema površnosti. Ljubav ovog Dana zaljubljenih biće intenzivna, duboka i transformišuća. Neki odnosi će se produbiti, a neki potpuno promeniti. Strast i emocija idu ruku pod ruku – i niko neće ostati ravnodušan.

♉ Bik – stabilna, ali snažna ljubav

Bikovi će uživati u toplini, dodirima i sigurnosti. Njima ne treba drama – njima treba osećaj pripadnosti. Romantične večere, iskreni razgovori i nežni trenuci učiniće da se osećaju voljeno više nego ikada.

♎ Vaga – ljubav u svom najlepšem obliku

Vage su rođene za ljubav, a Dan zaljubljenih im donosi sklad, lepotu i emotivnu ravnotežu. Idealno vreme za pomirenja, nove početke ili produbljivanje odnosa. Sve će izgledati baš onako kako treba – i spolja i iznutra.

A ostali znakovi?

Možda neće biti ludi od ljubavi, ali će imati priliku da je prepoznaju. Jer Dan zaljubljenih nije samo rezervisan za vatromet emocija – ponekad je dovoljno da se neko seti da ljubav živi u malim stvarima.

Autor: S.Paunović