Ovi horoskopski znakovi neće biti preterano romantični za Dan zaljubljenih!

Dok jedni planiraju ljubavne izjave, drugi će želeti mir, distancu ili – vreme za sebe.

Dan zaljubljenih ne budi kod svih leptiriće u stomaku. Dok neki znakovi žive za romantične gestove, srca i iznenađenja, drugi ovaj dan doživljavaju sasvim drugačije – racionalnije, rezervisanije ili jednostavno bez potrebe za velikim emocijama. Zvezde kažu da će upravo ovi horoskopski znakovi biti među najmanje romantičnima ove godine.

♑ Jarac – ljubav bez patetike

Jarčevi ne vole prenaglašene emocije, a Dan zaljubljenih često vide kao marketinški trik. Iako vole duboko i iskreno, teško će se prepustiti romantičnom zanosu. Njihova ljubav se pokazuje delima, ne rečima – i to je sasvim u redu.

♍ Devica – emocije pod kontrolom

Device će ovog Dana zaljubljenih pre analizirati nego sanjariti. Umesto romantičnih poruka, biraju praktične razgovore i realna očekivanja. Ne znači da ne vole – samo im nije potreban crveni balon u obliku srca da bi to dokazale.

♒ Vodolija – ljubav na svoj način

Vodolije će želeti slobodu, prostor i autentičnost. Tradicionalna romantika im često deluje predvidivo, pa će se truditi da ovaj dan provedu neobično ili potpuno neplanirano. Njihova emocija postoji – samo ne po pravilima.

♐ Strelac – danas ovde, sutra ko zna gde

Strelčevi ne vole obaveze koje moraju da se slave. Njihov fokus će biti na slobodi, avanturi i ličnom raspoloženju. Ako se zaljube – to će biti spontano, bez scenarija i bez planiranja unapred.

I to ne znači da ljubavi nema

Najmanje romantični znakovi ne znače i da su najmanje zaljubljeni. Samo drugačije vole. Bez buke, bez klišea i bez potrebe da se osećanja dokazuju datuma u kalendaru. Jer prava ljubav ne traži poseban dan – ona se vidi svakog dana

Autor: S.Paunović