Filtrirana ljubav: Koliko je Dan zaljubljenih na Instagramu zapravo stvaran

Ruže, poljupci i savršeni kadrovi – a iza ekrana često sasvim druga priča

Dan zaljubljenih na Instagramu izgleda kao savršeno režiran film. Crvene ruže, večere uz sveće, pažljivo odabrani uglovi i poruke ljubavi koje deluju kao da su izašle iz romantičnog romana. Sve je lepo, ujednačeno i bez greške. Ali koliko je toga zaista stvarno, a koliko je samo dobro upakovan kadar?

Društvene mreže odavno nisu mesto realnosti, već selektivne istine. Na Dan zaljubljenih to posebno dolazi do izražaja. Objavljujemo najlepše momente, ali ne i tišinu posle svađe, neizgovorene reči ili večeri provedene u pidžami, bez velikih planova. Instagram voli estetiku, ali ne pita za emocije.

Problem nastaje kada počnemo da upoređujemo sopstveni život sa tuđim objavama. Tada i sasvim lepi, obični trenuci deluju nedovoljno vredni. Veza bez poklona postaje manje romantična, a ljubav bez javne potvrde – skoro nevidljiva. A istina je da neke od najdubljih emocija nikada ne završe na storiju.

Iza savršenih fotografija često stoje kompromisi, ponovljeni snimci i dogovoreni osmesi. Nekad čak i parovi koji su najglasniji online, tiši su nego ikad kada se ekran ugasi. Ljubav ne voli uvek reflektore – ponekad joj više prija mir.

To, naravno, ne znači da su sve objave lažne. Neki ljudi zaista slave ljubav onako kako je i žive. Ali razlika je u tome što prava ljubav ne traži potvrdu u broju lajkova. Ona postoji i kada se ne fotografiše.

Možda je baš ovaj Dan zaljubljenih prilika da se zapitamo kome se dokazujemo – sebi ili drugima. Jer dok filteri ulepšavaju sliku, iskrena emocija je ono što ostaje kada telefon spustimo sa strane.

Autor: S.Paunović