Ljubavni horoskop za Dan zaljubljenih: Evo čije je srce spremno za nova uzbuđenja, a ko će će biti razočaran

Evo šta astrolozi predviđaju znakovima horoskopa za 14. februar. Neki će uživati u ljubavnoj sreći, a nekima sledi emotivni krah.

Ovan

Srce Ovna je spremno za nova uzbuđenja. Ako ste već u kontaktu sa nekim ko vam se sviđa, ova Venera vam donosi magične trenutke i šansu da se otvorite za ljubav.

Bik

Bikovi će osetiti neočekivanu privlačnost prema nekome iz svog društvenog okruženja. Budite otvoreni, jer inicijativa sa vaše strane može da pokrene romansu.

Blizanci

Za Blizance je dan za flert i igre zavođenja. Oni koji su slobodni mogli bi danas da osete „klik“ sa osobom koju su nedavno upoznali.

Rak

Srce Raka je emotivno i ranjivo, ali planeta ljubavi donosi susret koji može da probudi duboka osećanja. Pazite da ne preterate sa analizom – neka emocije teku prirodno.

Lav

Lavovi su magnet za pažnju drugih. Ljubav će se pojaviti kroz prijateljske kontakte ili događaje gde se okupljaju ljudi sa zajedničkim interesovanjima.

Devica

Device će možda osetiti iznenadnu simpatiju prema nekome ko ih podržava i razume. Danas je dan da se otvore i pokažu nežnu stranu svoje ličnosti.

Vaga

Vage su najsrećnije kad su u paru, a danas se šansa za romansu pojavljuje kroz društvene mreže ili prijateljske preporuke. Ljubav može doći iz neočekivanog izvora.

Škorpija

Strastvena Škorpija ima šansu za instant privlačnost. Danas bi mogli upoznati nekoga ko će ih potpuno očarati i probuditi duboku strast.

Strelac

Strelčevi će osećati zaljubljivost kroz avanturu ili putovanje. Neplanirani susret može doneti vatru u srce i početak romanse.

Jarac

Jarčevi će osetiti simpatiju prema nekome iz poslovnog ili školskog okruženja. Budite spremni da pokažete toplinu i nežnost.

Vodolija

Vodolije će danas biti privučene nekim ko deli njihove neobične ideje i slobodoumnost. Ljubav može početi kroz intelektualni klik.

Ribe

Ribe su osetljive i intuitivne, a 14. februar donosi emotivan susret sa osobom koja razume njihove duboke osećaje. Ovo može biti početak nežne romanse.

Autor: Marija Radić