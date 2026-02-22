Koliko zapravo košta ljubav? Evo koliko parovi u Srbiji troše za 14. februar

Romantična večera, ruže, pokloni… ali šta se krije iza troškova za Dan zaljubljenih i da li ljubav mora da bude skupa?

Dan zaljubljenih često može postati predstava u kojoj ljubav dobija cenu – buket ruža, večera u restoranu, čokoladice, pokloni, možda i vikend putovanje. Ali koliko to zapravo košta prosečnog para u Srbiji? I da li smisao tog dana mora da bude povezan sa debelim računom?

Većina parova priznaje da potrošnja 14. februara zna da uštrcne budžet više nego tokom prosečnog vikenda. Ruže u cvećari lako se penju preko 2.000–3.000 dinara, a buketi za specijalnu priliku često budu i duplo skuplji. Večera za dvoje u solidnom restoranu obično se završava računom 6.000–12.000 dinara, posebno ako dodate vino i desert. Dodajte čokoladu, sitne poklone, možda i mini spa tretman ili wellness – i brojka se brzo približava cifri koja bi mogla da pokrije dve prosečne plate mladih. I sve to za jedan dan.

Za mnoge parove to nije samo račun – već ritual potvrđivanja veze. Ali psiholozi upozoravaju da pritisak da dan bude ekstravagantan može da stvori očekivanja koja nemaju veze sa iskrenim emocijama. U stvarnosti ljubav ne mora da se kupi; kvalitetan razgovor, zajednička šetnja ili pažljivo osmišljeno pismo često znače mnogo više od skupih poklona.

Ipak, tržište i prateći marketing čine svoje. Cvećare, restorani, parfimerije i turističke agencije aktivno promovišu ponude baš za Valentinovo, podsećajući nas da je sada trenutak. Rezultat? Mnogi se osećaju kao da bi promašili muzičku notu ljubavi ako ne potroše dovoljno.

Za parove sa ograničenim budžetom, to zna da bude izvor stresa. Umesto da uživaju u društvu voljene osobe, razmišljaju o tome kako opravdati izbor koji ne košta mnogo. I dok neki ponosno kažu da je emocija nepobediva bez velike cifre na računu, drugi kažu da je ljubav daleko jeftinija – ako je iskrena.

Možda prava mera ljubavi ne leži u dinarima potrošenim na 14. februar, već u smislu koji par zajedno nadje u tom trenutku. Jer, kad se sve sabere, najvredniji poklon ne mora da bude najskuplji. Ljubav koja traje – i košta malo.

Autor: S.Paunović