Gaslighting u vezi: 7 rečenica koje zvuče bezazleno, a ozbiljno manipulišu!

Ako ste se nekada zapitali da li preterujete, umišljate ili pravite dramu, moguće je da problem nije u vama – već u suptilnoj manipulaciji koju niste ni primetili.

Gaslighting nije glasna svađa, nije otvorena uvreda i nije uvek lako prepoznatljiv napad. Naprotiv – to je tiha, uporna manipulacija zbog koje počinjete da sumnjate u sopstvenu percepciju, pamćenje i razum. U partnerskim odnosima posebno je opasan jer dolazi od osobe kojoj verujete. I ne počinje dramatično. Počinje rečenicama koje zvuče gotovo bezazleno.

Jedna od najčešćih je: “To se nikada nije desilo.” Čak i kada ste sigurni da jeste. Kada partner uporno negira događaj, vašu reakciju ili izgovorene reči, vremenom počinjete da se pitate da li vam sećanje vara. Sledeća klasična rečenica glasi: “Preteruješ.” Njom se vaša emocija umanjuje i proglašava neprimerenom, bez prostora da se objasni zašto se tako osećate.

Vrlo česta je i: “Ti si preosetljiva.” Umesto da se razgovara o povredi, fokus se prebacuje na vašu navodnu slabost. Poruka je jasna – problem nije u ponašanju, već u vašoj reakciji. Slično funkcioniše i: “Šaliо/la sam se, nemaš smisla za humor.” Ova rečenica briše odgovornost i pretvara uvredu u vašu nesposobnost da razumete “šalu”.

Gaslighting se često krije i iza rečenice: “Svi se slažu da si pogrešila.” Uvođenje neimenovanih “svih” stvara osećaj izolacije i pritiska. Odjednom niste samo u konfliktu sa partnerom, već sa imaginarnom većinom. Još jedna manipulativna fraza je: “Da me stvarno voliš, ne bi reagovala tako.” Ljubav se koristi kao sredstvo kontrole, a vi ostajete u strahu da ćete, braneći sebe, ispasti loš partner.

Psiholozi objašnjavaju da žrtve gaslightinga često nisu svesne šta im se dešava. One samo osećaju konstantnu zbunjenost, krivicu i potrebu da se izvinjavaju. Manipulacija nije uvek agresivna; ponekad je upakovana u brigu, šalu ili navodnu racionalnost. I zato je opasna.

Jer ljubav ne treba da vas navodi da sumnjate u sebe. Ona treba da vas učvrsti, a ne da vas polako briše.

Autor: S.Paunović