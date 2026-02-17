ŽENE NA UDARU ŽENA: Zašto najžešće osude estetskih zahvata dolaze upravo od – drugih žena?

Ljubomora, nesigurnost ili strah od konkurencije? Istina je složenija nego što mislimo.

Kada su estetske intervencije postale gotovo jednako uobičajene kao odlazak kod frizera, i kada poznate dame poput Kim Kardašian ili Jelena Karleuša otvoreno govore o korekcijama, najglasnije kritike ženama koje žele da promene nešto na sebi često ne dolaze od muškaraca – već od drugih žena. I to je fenomen koji sve češće izaziva polemike na društvenim mrežama

Psiholozi objašnjavaju da se iza osude često krije lična nesigurnost. Kada jedna žena odluči da uloži u svoj izgled, druga to može doživeti kao pretnju sopstvenom samopouzdanju. U društvu koje i dalje vrednuje fizički izgled, svaka promena postaje konkurencija, pa je lakše omalovažiti tuđu odluku nego suočiti se sa sopstvenim kompleksima.

Tu je i moralna dimenzija – uvreženo mišljenje da je prirodno najlepše i da su estetske korekcije znak površnosti. Međutim, postavlja se pitanje: zašto je farbanje kose prihvatljivo, a korekcija nosa nije? Granice prihvatljivog su promenljive i često licemerne, a kriterijumi se menjaju u zavisnosti od trenda i društvenog okruženja.

Ne treba zanemariti ni generacijski jaz. Starije generacije su odrastale u drugačijem sistemu vrednosti, dok mlađe žene svoje telo doživljavaju kao lični projekat i pravo na izbor. Kada se ti svetovi sudare, nerazumevanje prerasta u osudu.

Suština je jednostavna – estetska hirurgija je lična odluka. Sve dok je doneta iz želje za sopstvenim zadovoljstvom, a ne pod pritiskom okoline, ona ne bi smela da bude povod za ponižavanje. Možda je pravo pitanje: zašto nam je tuđa odluka o sopstvenom telu toliko važna?

Autor: S.Paunović