TIHI RAT NA INSTAGRAMU: Zašto žene prate žene koje potajno ne podnose?

Lajk na slici, a prevrnut pogled iza ekrana – fenomen koji svi znamo, a retko ko priznaje.

Instagram je postao savremena arena poređenja, a žene su često i publika i takmičarke u isto vreme. Paradoks? Mnoge redovno prate profile žena koje ih nerviraju, provociraju ili im bude nesigurnost. Dovoljno je pogledati kako se komentari i pregledi nižu ispod objava influenserki poput Tamara Kalinić ili Zorannah – obožavanje i potajna netrpeljivost često idu ruku pod ruku.

Psiholozi ovaj fenomen objašnjavaju „socijalnim poređenjem“. Pratimo one koje u nama bude emociju – bilo da je to inspiracija ili ljubomora. Čak i negativna emocija stvara zavisnost, jer nas tera da proverimo: da li je i dalje tako savršena? Da li je i dalje srećnija, lepša, uspešnija?

Tu je i faktor kontrole. Praćenje osobe koja nam smeta daje iluziju moći – imamo uvid u njen život, znamo šta radi, gde putuje, s kim je. U digitalnom svetu, informacija je valuta, pa čak i kada je prožeta ogovaranjem u privatnim porukama.

Ne treba zanemariti ni dosadu i potrebu za dramom. Instagram više nije samo mreža fotografija, već rijaliti bez scenarija. A ljudi su oduvek voleli da posmatraju tuđe živote – sa bezbedne distance ekrana.

Možda je iskrenije pitanje: da li zaista mrzimo žene koje pratimo – ili nas zapravo nervira ono što u njima prepoznajemo kod sebe?

