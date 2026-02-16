Majstori taktike u ljubavi: Ova 4 horoskopska znaka uvek imaju plan B, nikad nisu sami!

Koji znakovi uvek imaju nekoga „u rezervi“?

Postoje ljudi koji žive u trenutku, bez razmišljanja o sutra. A postoje i oni koji već imaju spreman plan B, C pa čak i D – za posao, putovanja, izlaske, ali i za ljubavne odnose. Dok neko razmišlja da li da pošalje poruku simpatiji, oni već znaju kome će se javiti ako stvari krenu nizbrdo.

Prema astrologiji, ova četiri horoskopska znaka poznata su po tome da nikada ne ostaju bez opcija.

Jarac

Za Jarca, život je projekat sa jasno postavljenim ciljevima. Oni unapred razmišljaju o budućnosti i retko donose impulsivne odluke. Ako emotivna veza ne vodi ka stabilnosti i sigurnosti kakvu su zamislili, mirno će proceniti druge opcije koje imaju. Njihov „rezervni plan“ često je osoba koja se dugoročno uklapa u njihovu viziju života.

Vaga

Vaga ne voli konflikte, ali još manje voli da ostane sama. Zato često održava kontakte koji joj pružaju osećaj sigurnosti. Ako oseti da se odnos raspada, diskretno će obnoviti komunikaciju sa nekim iz prošlosti. Za Vage je rezervni plan zapravo emocionalna zaštita i način da izbegnu nagle i bolne prekide.

Blizanci

Za Blizance zatvorena vrata jednostavno nisu opcija. Ako im se neko dopada, to ne znači da su prekinuli komunikaciju sa drugim osobama. Njihova najveća prednost je komunikacija – lako održavaju kontakte i retko kada „ruše mostove“. Ako jedna ljubavna priča propadne, Blizanci neće dugo tugovati. Samo će se okrenuti sledećoj opciji.

Škorpija

Škorpija retko ulazi u bilo kakav odnos bez kontrole nad situacijom. Iako deluju strastveno i intenzivno, u pozadini često postoji jasan plan. Ako osete da se odnos ljulja, već imaju spreman izlaz. Ne mora značiti da varaju, ali često postoji neko s kim su „u priči“, osoba koja čeka pravi trenutak. Kod Škorpija malo toga je prepušteno slučaju.



Autor: Jovana Nerić