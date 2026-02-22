ZAŠTO NAS PRIVLAČE LOŠI MOMCI? Hemija, ego i iluzija da možemo da ih promenimo

Fenomen koji se ponavlja kroz generacije – zbog čega neke žene biraju muškarce koji im donose više drame nego mira

Gotovo svaka žena bar jednom je čula pitanje: „Zašto ti se baš on dopada?“ Harizmatičan, samouveren, pomalo nedostupan i često emotivno komplikovan – arhetip „lošeg tipa“ opstaje bez obzira na vreme i trendove. I dok razum govori jedno, hemija često kaže drugo. Privlačnost prema takvim muškarcima retko je slučajna; ona je spoj psihologije, biologije i ličnih iskustava koja oblikuju naše izbore.

Jedan od razloga leži u intenzitetu. Loši momci često zrače sigurnošću, odlučnošću i dozom rizika koja podiže adrenalin. Takva energija može delovati uzbudljivo, naročito u fazama života kada tražimo strast i potvrdu sopstvene vrednosti. Harizma i misterioznost stvaraju osećaj izazova, a izazov aktivira želju za osvajanjem. U toj dinamici lako pomešamo neizvesnost sa strašću, a emotivnu nedostupnost sa dubinom.

Kulturološki narativi dodatno hrane taj obrazac. Od likova poput Kristijan Grej iz romana Pedeset nijansi sive do buntovnika kakvog je tumačio Džejms Din, pop kultura godinama romantizuje problematične muškarce. Poruka je suptilna, ali snažna: iza hladnoće se krije ranjivost, a prava ljubav će je otkriti. Ideja da baš mi možemo nekoga da popravimo daje osećaj posebnosti i moći.

Psiholozi često ukazuju i na obrasce iz detinjstva. Ako je pažnja u ranom periodu bila nepredvidiva ili uslovljena, odrasla osoba može nesvesno tražiti sličnu dinamiku – jer je poznata. Emotivna nedostupnost tada ne deluje kao alarm, već kao nešto što treba zaslužiti. U takvim odnosima ljubav postaje projekat, a partner izazov koji treba osvojiti, umesto sigurna luka.

Ipak, zrelost donosi drugačiju perspektivu. Kako samopouzdanje raste, tako raste i potreba za stabilnošću, poštovanjem i emocionalnom sigurnošću. Uzbuđenje bez mira dugoročno iscrpljuje, dok doslednost i pažnja grade poverenje. Privlačnost prema „lošim tipovima“ je iskustvo iz kog se uči. Ključno pitanje nije zašto nas privlače, već zašto ostajemo – i šta biramo kada naučimo da ljubav ne mora da boli da bi bila stvarna.

Autor: S.Paunović