LUKSUZ NA RATE: ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI, A PRAZAN NOVČANIK

Skupi telefoni, dizajnerske torbe i putovanja iz snova nikada nisu bili dostupniji – ali cena koju mladi plaćaju često je mnogo veća od mesečne rate.

Nikada nije bilo lakše izgledati bogato. Dovoljno je nekoliko klikova i nova marka telefona, patike poznatog brenda ili vikend u evropskoj prestonici mogu se kupiti na rate, bez čekanja i bez štednje. Ono što deluje kao mala mesečna obaveza često preraste u dug koji traje godinama.

Psiholozi ovaj fenomen povezuju sa pritiskom društvenih mreža. Kada svakodnevno gledamo savršeno stilizovane živote, luksuz prestaje da bude nagrada za uspeh – postaje standard. Mladi sve češće ne kupuju iz potrebe, već iz želje da održe sliku o sebi. Statusni simboli postaju sredstvo dokazivanja.

Problem nastaje kada se rate nagomilaju. Jedna rata deluje bezazleno, ali tri ili četiri već opterećuju budžet. Finansijski savetnici upozoravaju da mesečne obaveze za kredite ne bi smele da prelaze trećinu prihoda. Ipak, mnogi mladi taj prag prelaze ne zbog stana ili obrazovanja, već zbog garderobe i tehnike.

Tu se krije i dublje pitanje – da li kupujemo stvari ili kupujemo osećaj vrednosti? Luksuz na rate često nije znak bogatstva, već nestrpljenja. Umesto da budemo vlasnici stvari, lako postajemo zarobljenici sopstvenih želja.

Kupovina na rate sama po sebi nije loša. Ona može biti pametan alat ako se koristi za dugoročne i važne ciljeve. Ali kada služi da popuni prazninu ili zadovolji trenutni impuls, luksuz postaje teret. Pravo bogatstvo nije u onome što nosimo ili pokazujemo, već u finansijskoj sigurnosti koja nam omogućava miran san.

Autor: S.Paunović