TIHO POVLAČENJE IZ ODNOSA: MANJE OBJAŠNJAVANJA, VIŠE MIRA

Sve više ljudi odlučuje da prestane da se pravda, raspravlja i dokazuje – i bira tišinu kao ličnu granicu.

Nekada smo mislili da je zrelost u tome da sve objasnimo. Da razjasnimo svaki nesporazum, odgovorimo na svaku poruku i damo obrazloženje za svaku odluku. Danas se sve češće govori o tihom povlačenju u privatnom životu – svesnom odustajanju od nepotrebnih rasprava i iscrpljujućih odnosa.

To ne znači prekid bez reči, niti ignorisanje ljudi. Reč je o promeni pristupa. Umesto beskrajnih objašnjenja, biramo kratko i jasno. Umesto dokazivanja, biramo dostojanstvo. Umesto borbe za tuđe razumevanje, biramo sopstveni mir.

Zanimljivo je da se kroz istoriju povlačenje često smatralo znakom mudrosti. Još su antički filozofi govorili da čovek ne mora da reaguje na svaku provokaciju. Snaga karaktera ogleda se u samokontroli, a ne u nadglasavanju.

Kada se očekuje stalna dostupnost i stalni odgovor, tišina postaje lična granica. Nije hladnoća – već zaštita energije.

To je odluka da ne trošimo sebe na ono što nas ne poštuje. Manje objašnjavanja ne znači manje ljubavi – već više poštovanja prema sopstvenim granicama.

pročitajte još Sunce ulazi u Ribe i donosi PRAVU DRAMU: Zapamtite ove datume jer ništa neće biti kao što izgleda

Autor: S.Paunović