Ljubav bez izgovorenih reči: Da li VOLIM TE mora da se kaže naglas?

Kad se dvoje vole, to se vidi u pogledima i postupcima – ali ponekad jedna neizgovorena rečenica pravi tišinu tamo gde bi trebalo da bude sigurnost.

Postoje parovi kod kojih je ljubav očigledna svima – briga, pažnja, zajednički planovi i svakodnevna podrška govore više od bilo kakve objave na društvenim mrežama. Ipak, problem nastaje kada jedan partner smatra da nema potrebe da izgovori VOLIM TE, jer se to, kako kaže, podrazumeva. Drugi partner, iako vidi dela, često ostaje uskraćen za verbalnu potvrdu koja mu donosi emocionalnu sigurnost.

Istina je da svi imamo različite jezike ljubavi. Neko ljubav pokazuje kroz dela – popravljen automobil, skuvanu kafu, rešavanje problema. Drugi je doživljava kroz reči – toplinu, pohvalu, jasno izgovorenu emociju. Kada se ta dva sveta sudare, dolazi do nesporazuma: jedan misli da daje maksimum, a drugi oseća da mu nešto nedostaje.

Rečenica „pa znaš da te volim“ često zvuči kao kompromis, ali ne zadovoljava potrebu za jasnoćom. Izgovoreno VOLIM TE nije formalnost, niti patetika – to je potvrda. U dugim vezama ljudi ponekad zaborave koliko je važno čuti ono što se podrazumeva. Jer ljubav koja se ne izgovara može početi da deluje kao emocija koja se podrazumeva, a ono što se podrazumeva lako postane nevidljivo.

S druge strane, partner koji ne izgovara te reči često dolazi iz okruženja u kom se emocije nisu verbalizovale. Za njega je pokazivanje kroz dela vrhunac intimnosti, a izgovaranje deluje suvišno ili čak neprijatno. To ne znači da ne voli – već da ljubav izražava drugačijim kanalom. Problem nastaje tek kada ne postoji spremnost da se razume potreba druge strane.

Zrela ljubav podrazumeva prilagođavanje, ne odricanje od sebe. Ako je jednoj osobi važno da čuje VOLIM TE, a drugoj nije teško da to izgovori – zašto bi ta rečenica ostala prećutana? Ljubav se zaista pokazuje delima, ali reči joj daju oblik i sigurnost. Nekada su upravo te dve jednostavne reči most između onoga što osećamo i onoga što druga osoba treba da čuje.

