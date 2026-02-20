Ako muškarac koga volite pokazuje OVE ZNAKOVE, duboko je nesiguran: Evo šta može da pomogne

Verovatno se nekad pitate da li se muškarac koga volite oseća sigurno u vezi i niste usamljeni. Ove tri stvari pomažu kod nesigurnosti.

Zabavljanje nije lako, posebno kada prošle veze ostavljaju emocionalne ožiljke. Ako počinjete da se pitate da li se muškarac koga volite oseća sigurno u vašoj vezi, niste sami. Nesigurnost u vezi može biti suptilna u početku, i ako ne prepoznate znake, može polako nagrizati vezu.

Dakle, koji su pravi znaci da je muškarac duboko nesiguran u vašoj vezi? Nije uvek očigledno, ali određena ponašanja imaju tendenciju da se pojavljuju iznova i iznova. Ako primetite ove obrasce, to ne znači da je veza nužno osuđena na propast, ali znači da se dešava nešto dublje što zahteva pažnju.

Ako muškarac pokazuje ova 4 znaka, on je duboko nesiguran

1. Stalno pita da li je dovoljno dobar za vas

Ovo je glavni znak nesigurnosti kod muškarca koga volite. Često proizilazi iz niskog samopouzdanja, bez obzira koliko često ih podsećate koliko vam znače. Pokušajte da budete strpljivi sa njima ako to rade.

U jednoj studiji, istraživači su pratili više od 7.000 parova i otkrili da je samopoštovanje svakog partnera direktno predvidelo koliko su se obe osobe osećale ispunjeno u vezi tokom vremena. Kada vas stalno pita da li je dovoljan za vas, to je nešto što može tiho da istroši vezu za oboje.

2. Plaši se da će se prošlost ponoviti

Svi znamo osećaj da ne možete pobeći od prošlosti. Stoga, ovo bi mogao biti jedan od glavnih znakova prave nesigurnosti vašeg muškarca.

To je uglavnom zato što još uvek imaju mnogo toga da prevaziđu kada je u pitanju njihovo samopouzdanje. Još uvek uče da su prošla iskustva lekcije, a ne greške. Budite strpljivi sa njima dok rešavaju svoje probleme.

3. Ljubomoran je zbog stvari koje to zapravo ne zahtevaju

Ljubomora je najčešći znak nesigurnosti kod muškaraca. Ponekad može biti teško nositi se sa njom i može biti presudna za neke ljude. Međutim, trebalo bi da zapamtite da je uzrokovana nečim dubljim od puke ljubomore.

Postoji razlog zašto se ljubomora oseća kao da je u pitanju nešto više od samo vaših prijateljstava. Prema istraživanjima, nesigurna vezanost je povezana sa povećanom ljubomorom i teži da ide ruku pod ruku sa niskim samopoštovanjem, niskim samopouzdanjem i niskim poverenjem. Kada se čudi prema vašim prijateljima, retko je zapravo u pitanju njih.

4. Umanjuje značaj sopstvenih dostignuća

Ovo može biti tačno i za njihove lične i za profesionalne ciljeve. Duboko u sebi, vaš muškarac zna da ih može postići, ali jednostavno ne veruje dovoljno u sebe.

Vaš partner može dobro da se snalazi, a ipak da se ponižava. Uzrok tome je često loše vaspitanje gde nisu pravilno naučeni da svako može postići velike stvari.

Zato pokušajte da kažete svom partneru da treba da bude ponosan na svoja dostignuća i da ih slavi! Dakle, koji su neki načini da se nosite sa nesigurnostima svog dečka?

Postoje samo 3 stvari koje zapravo pomažu

1. Ostajete podrška, a da ne postanete emocionalna štaka

Veoma je važno da muškarac koga volite oseti vašu podršku, posebno ako već ima nesigurnosti. Najbolji način da to uradite jeste da budete dobar slušalac i saosećajni.

Pokušajte da im pomognete sa njihovim preprekama i izazovima sa kojima se suočavaju u vezi sa ljubavlju prema sebi. Morate zapamtiti da to nije lak proces, ali podrška je nešto što mnogo znači.

2. Zajedno stvarate nova iskustva

Isprobavanje novih stvari moglo bi pomoći sa nesigurnostima vašeg partnera, jer ga izvlačite iz zone udobnosti. Nova iskustva mogla bi dovesti do lepih uspomena koje ćete vas dvoje stvoriti zajedno, što će izazove koji dolaze sa nesigurnošću učiniti malo manje stresnim.

Parovi koji su zajedno učestvovali u uzbudljivim aktivnostima doživeli su pravi porast kvaliteta veze u poređenju sa onima koji su se držali svoje uobičajene rutine, otkrili su istraživači sa Univerziteta Stoni Bruk. Nova iskustva stvaraju vrstu zajedničke energije koja može probiti buku nesigurnosti i podsetiti vas oboje zašto ste u ovome zajedno.

3. Pojačavate ono što je stvarno, ne samo ono što lepo zvuči

Pozitivno pojačanje mnogo znači svakome, ali kada imate nesigurnog dečka, želite da se pobrinete da mu uvek dajete komplimente. Ako muškarac koga volite čuje pozitivne komentar svakog dana oni će mu pomoći da se oseća sigurno.

Sve u svemu, izlazak sa nesigurnim muškarcem može biti težak zadatak za snalaženje. Ali ako pokušate da se nosite sa tim, mogu vam garantovati da će nesigurnosti polako nestati.

Autor: Marija Radić