Kad ljubav odluči da ne odustane: Znakovi da ste na putu pomirenja, čak i ako situacija nije potpuno razrešena!

Posle svake velike svađe dolazi tišina, ali upravo u toj tišini počinje ono najvažnije – želja da se ponovo pronađete.

Posle svađe ništa nije isto. Reči odzvanjaju u glavi, poruke se čitaju po deset puta, a ego i emocije vode tihu borbu. Ipak, ako se između vas dvoje, uprkos svemu, pojavi potreba da proveriš kako je, da li je stigao kući ili da li je jeo – znaj da to nije navika. To je znak da ljubav još nije rekla poslednju reč.

Pomirenje retko dolazi uz velika priznanja i filmske scene. Češće počinje sitnicama – kraćom, mekšom porukom, pitanjem bez optužbe, pogledom koji traje sekund duže. Ako primetiš da ton postaje blaži, da se rasprava više ne vrti u krug i da oboje birate blaži pristup umesto novih uvreda, to je prvi korak ka miru.

Važno je i kako se osećaš kada pomisliš na njega. Ako bes polako ustupa mesto seti, ako ti nedostaju vaši rituali i ako, uprkos svemu, vidiš budućnost u kojoj ste zajedno – to znači da svađa nije uništila ono suštinsko. Ljubav koja želi da opstane traži način, čak i kada je povređena.

Na putu pomirenja nema pobednika i poraženih. Postoji samo odluka da budete tim, čak i kada je teško. Kada oboje počnete da govorite “želim da razumem” umesto “želim da budem u pravu”, odnos dobija novu šansu. To je trenutak kada shvatiš da vam nije važnije ko je kriv, već da li vam je stalo.

Ako osećate da se polako vraćate jedno drugom, netreba žuriti. Pomirenje je proces, a ne jedan razgovor. Dajte sebi i partneru prostor da spustite gard, priznate greške i izgovorite ono što je ostalo prećutano. Jer prava ljubav nije ona bez svađa, već ona koja zna kako da se posle njih ponovo pronađe.

Autor: S.Paunović