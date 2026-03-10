3 znaka koje ne smete da ignorišete kada tek počnete da se viđate sa nekim

Eksperti upozoravaju da postoji znak koja ne smete ignorisati kada prvi put počnete izlaziti s nekim - ovo su potencijalno štetna ponašanja.

Stručnjaci upozoravaju da postoji znak koji ne smete ignorisati, jer otkriva potencijalne probleme koji mogu kasnije narušiti vašu sreću i emocionalno zdravlje.

Prepoznavanje ovih upozorenja od samog početka pomaže da donesete prave odluke i sačuvate zdrav odnos.

Kada započnete novu vezu, lako je zanemariti sitne, ali važne znake koja ne smete ignorisati. Stručnjaci ističu nekoliko ponašanja koja mogu biti rani pokazatelji problema ako im ne posvetite pažnju već na početku.

1. Izbegavanje odgovora i odbrambeno ponašanje

Ako partner stalno izbegava direktno odgovarati na jednostavna pitanja ili postaje defanzivan umesto otvoren i iskren, to je znak koja ne smete ignorisati – jer vodi ka tajnovitosti i nepoverenju.

2. Kontrola i posesivnost

Ako vas partner želi izolovati od prijatelja i porodice, kontroliše s kim se viđate ili šta radite, to može biti ozbiljan znak koja ne smete ignorisati. Ovo nije briga, već ograničavanje slobode.

3. Manipulacija i ljubomora

Gaslighting — kada vas partner čini da sumnjate u sopstvenu realnost i konstantna ljubomora su upozorenja koja ne smete ignorisati. Oni mogu dovesti do emocionalnog iscrpljivanja i narušavanja samopouzdanja.

Početak nove veze može biti uzbudljiv, ali važno je obratiti pažnju na znak koji ne smete ignorisati. Sitna ponašanja poput odbrambenosti, kontrole ili manipulacije često su prvi pokazatelji problema koji se mogu pogoršati s vremenom.

Prepoznavanje ovih upozorenja na vreme pomaže da sačuvate emocionalno zdravlje i izbegnete toksične situacije, osiguravajući da vaša veza bude zasnovana na poverenju, poštovanju i ravnoteži.

Autor: S.M.