On ne želi u porođajnu salu, ona ne može da zamisli taj trenutak bez njega: Kada ljubav i strah krenu različitim putem

Razgovori o trudnoći donose ne samo radost i uzbuđenje, već i pitanja koja parovi često nisu očekivali. Jedno od njih je dilema – da li partner treba da bude prisutan na porođaju ili ne, i šta to znači za oboje.

U nekim vezama ta odluka dolazi spontano i bez mnogo rasprave, dok se u drugim pretvara u ozbiljan razgovor pun različitih stavova i emocija. Dešava se da partner iskreno prizna da ne vidi sebe u porođajnoj sali, često navodeći iskustva drugih – prijatelja ili prijateljica koje su smatrale da je taj trenutak nešto što žele da prožive same ili samo uz medicinsko osoblje.

S druge strane, mnoge žene porođaj ne doživljavaju samo kao medicinski proces, već kao jedan od najvažnijih trenutaka u životu. Upravo zbog toga žele da osoba kojoj najviše veruju bude uz njih, kao podrška u trenucima kada su ranjive, uplašene, ali i uzbuđene zbog dolaska novog života.

Važno je razumeti da je svaki porođaj različito iskustvo. Ono što je neophodno i prirodno za jednu ženu, ne mora biti isto za drugu. Dok ona vidi u partneru izvor sigurnosti, podrške i zajedničkog doživljaja jednog od najvažnijih trenutaka u životu, on se bori sa strahom od nepoznatog, pa i sa sopstvenim emocionalnim ograničenjima.

Razgovor, iskren i bez osuđivanja, postaje ključ. Umesto poređenja sa iskustvima drugih, važno je da par razjasni šta oboje osećaju i šta žele. Ona može da objasni zašto želi njegovu prisutnost, a on da kaže šta ga plaši – samo tako mogu pronaći zajednički kompromis ili način da se oboje osećaju sigurno.

Psiholozi ističu da prisustvo partnera u porođaju može biti izvor ogromne emocionalne snage za oba roditelja, ali samo ako postoji saglasnost i spremnost. Prisiljavanje ili osećaj krivice mogu stvoriti suprotan efekat, dok zajednički dogovor gradi poverenje i povezanost.

Na kraju, ne postoji univerzalno pravilo. Najvažnije je međusobno razumevanje i spremnost da se sasluša druga strana, jer dolazak deteta nije samo fizički čin – već početak novog poglavlja koje zahteva zajedništvo, podršku i poverenje.

Autor: S.Paunović