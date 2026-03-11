Sedam stvari koje NIKADA ne treba da kažete posle se*sa

Da li ste ikada imali se*s po prvi put sa novim partnerom i odmah nakon toga, on (ili još gore, vi) kažete nešto što zaista ne bi trebalo? Nešto što, u roku od nekoliko sekundi, brutalno ubija sve izglede da ponovo budete intimni ikada više?

Budimo iskreni, kada je u pitanju telesno zadovoljstvo, svi smo krivi za „grubosti“ koje smo možda rekli. Ali čak i najnezgodniji, komunikativni tipovi treba da instinktivno znaju da posle se*sa postoje neke stvari koje ne bi trebalo da se govore. Nikada.

Nije ni važno da li svog se*sualnog partnera poznajete godinama ili samo nekoliko minuta, postoje nepisana pravila!

Prvi put kada imate se*s sa novom osobom jednostavno nije vreme da otvorite svoje srce ili da se hvalite svojim osvajanjima ili verbalizujete neke uvredljive misli koje biste mogli imati nakon se*sa.

I tako, bez daljeg odlaganja, ispod ćete pronaći 7 stvari koje nikada ne biste trebali reći nakon se*sa. Osim ako, naravno, ne želite da potpuno isključite mogućnost ponovnog se*sa sa istom osobom.

1. "Volim te"

Samo nemojte ići tim putem. Nikad! Nije istina i ne razmišljate jasno, piše Ženski magazin.

2. "Ovo mi je bio prvi put"

Ako se ne osećate dovoljno prijatno da kažete svom partneru da nikada niste imali se*s pre samog se*sa, verovatno ne bi trebalo da se „družite“ sa tom osobom.

3. "Ne izgledaš nimalo kao moj bivši"

Skeptici ovde mogu pomisliti: "Da, ali ton je bitan." Svakako način na koji se izražavate može dati potpuno drugačije značenje potpuno istim rečima, ali čak i ako izgovarate te reči na najiskreniji i najelegantniji način, da budemo jasni: niko nikad ne želi da čuje ništa o vašim bivšim, posebno posle se*sa. A kamoli prvi put. Samo zadržite misli za sebe.

4. "Bio si broj X na mojoj listi"

Nikada se nemojte hvaliti brojem partnera koje ste imali.

5. „To... To je bilo...“ (Plačući)

Čak i ako su vaše sledeće reči „savršeno“, ili „neverovatno“, ili „najbolji se*s u mom životu“, slomiti se u suzama je kao zabijanje poslednjeg eksera u kovčegu vašeg se*sualnog odnosa.

6. "Bilo je mnogo bolje nego što sam očekivala"

Evo odličnog načina da se osoba pored vas oseća neadekvatno, neprivlačno, a možda čak i malo nedostojno. Ovo je klasičan primer negiranja. Ovakve vrste „komplimenata“ su zapravo prikrivene uvrede. Za primaoce ovih reči, one deluju kao mentalni šamar.

7. Apsolutno ništa

Pitate se kako možete učiniti se*s još neprijatnijim nego što to često može biti? Da vidimo... Kako bi bilo da ne kažete ništa? Mrtva tišina posle se*sa. Apsolutno ništa. Pustite partnera da paniči tako što ćete zaroniti u tu jezivu tišinu dok se pita o čemu biste mogli da razmišljate.

Autor: S.M.