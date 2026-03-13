Kad ona želi više, a on koči: Da li česti intimni odnosi gase strast ili je to samo strah?

Dok ona želi bliskost i spontanu strast, on strahuje da će previše seksa potrošiti magiju među njima – i tako nastaje dilema u mnogim vezama.

U mnogim vezama postoji trenutak kada partneri različito doživljavaju tempo intime. Dok jedna strana oseća želju za čestim seksualnim odnosima kao prirodan izraz bliskosti, druga počinje da se povlači – ne zato što nema želju, već zato što veruje da bi preterivanje moglo da ugasi onu početnu hemiju. Tako nastaje neobičan paradoks: ona želi više bliskosti, a on usporava iz straha da bi mogla izčeznuti.

Za ženu u takvoj situaciji često se javlja unutrašnji konflikt. Iako racionalno razume da partner možda samo ima drugačiji pogled na dinamiku odnosa, u nekom delu sebe počinje da se preispituje. Da li sam mu i dalje dovoljno privlačna? Da li delujem kao da forsiram? Ova pitanja neretko se pojavljuju čak i kada je veza stabilna i ispunjena emocijama.

Sa druge strane, muškarci koji ovako razmišljaju često nisu vođeni nedostatkom želje, već idejom da se strast mora dozirati. U njihovoj percepciji, stalna dostupnost može umanjiti uzbuđenje i misteriju koja je često prisutna na početku veze. Međutim, psiholozi ističu da je seksualna hemija mnogo kompleksnija i da se zapravo održava kroz otvorenost, poverenje i spontanost – a ne kroz ograničavanje bliskosti.

Zbog toga je komunikacija ključna. Kada partneri otvoreno govore o svojim željama, strahovima i očekivanjima, mnoge nesigurnosti nestaju. Ona može objasniti da njena želja ne znači pritisak, već potrebu za povezivanjem, dok on može podeliti svoje brige bez bojazni da će biti pogrešno shvaćen.

Prava hemija između dvoje ljudi ne troši se količinom bliskosti, već nedostatkom razumevanja. Kada partneri prestanu da pretpostavljaju i počnu da razgovaraju, često otkriju da su im želje mnogo sličnije nego što su mislili – a strast tada ne nestaje, već dobija novu dubinu. 

Autor: S.Paunović

