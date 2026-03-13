Kad joj nikad nije dosta pažnje: Kako potreba za stalnom potvrdom može da uzdrma ljubavnu vezu

Na prvi pogled deluje kao želja za romantikom i bliskošću, ali kada žena postane zavisna od muške pažnje, odnos sa partnerom može početi da se menja na neočekivane načine.

U svakoj vezi pažnja i nežnost predstavljaju važan deo emocionalne povezanosti. Ali, problem nastaje kada potreba za potvrdom postane toliko jaka da žena počne da zavisi od muške pažnje kako bi se osećala vredno i sigurno. U takvim situacijama, komplimenti, poruke i stalni znaci interesovanja prestaju da budu prijatan dodatak vezi – i postaju nešto bez čega ona teško funkcioniše.

Takva dinamika često ima dublje psihološke korene. Žene koje su navikle da vrednost sebe mere kroz tuđe divljenje mogu nesvesno tražiti stalnu potvrdu da su poželjne, lepe ili važne. Kada ta potvrda dolazi od partnera, veza u početku može delovati vrlo strastveno, jer ona ulaže mnogo energije u odnos. Ipak, vremenom partner može početi da oseća pritisak da neprestano dokazuje svoju ljubav.

Upravo tu se pojavljuje prvi ozbiljan problem. Ako partner ne uspe da odgovori na tu potrebu u svakom trenutku – zbog posla, umora ili jednostavno drugačijeg temperamenta – žena to može doživeti kao znak da se nešto promenilo. Tada se javljaju sumnje, pitanja i nesigurnosti koje lako prerastu u nepotrebne konflikte.

U nekim slučajevima, potreba za pažnjom može otići i korak dalje. Žena može početi da traži potvrdu svoje privlačnosti i van veze, kroz flert, društvene mreže ili komplimente drugih muškaraca. Iako to ponekad nije motivisano željom za neverstvom, već potrebom da se oseća primećeno, takvo ponašanje može ozbiljno poljuljati poverenje u vezi.

Zdrava veza podrazumeva da pažnja i ljubav postoje, ali i da svaka osoba ima unutrašnji osećaj sopstvene vrednosti. Kada žena nauči da njeno samopouzdanje ne zavisi isključivo od tuđe pažnje, odnos sa partnerom postaje stabilniji i opušteniji. Tada pažnja prestaje da bude potreba bez koje se ne može – i ponovo postaje ono što bi uvek trebalo da bude: lep i prirodan izraz ljubavi.

Autor: S.Paunović