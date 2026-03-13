Kad Instagram postane treća osoba u vezi: Zašto nekoliko praćenja može da pokvari mir među partnerima

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Dogovor je bio jasan – Instagram modeli nestaju sa njegove liste. Većinu je obrisao, ali ne i sve, a upravo te preostale počinju da stvaraju nemir koji je teško ignorisati.

U današnjim vezama granica između privatnog života i digitalnog sveta često postaje zamagljena. Kada žena primeti da njen partner prati veliki broj Instagram modela, čak i ako su ti nalozi postojali i pre veze, prirodno je da se u njoj pojavi određena nelagoda. Posebno ako su već razgovarali o tome i napravili dogovor da takve profile ukloni.

U ovom slučaju partner jeste napravio korak i obrisao većinu naloga, ali ne sve. Upravo ti preostali profili počinju da dobijaju nesrazmerno veliku težinu. Za nju to više nije samo pitanje nekoliko fotografija na internetu, već osećaj da dogovor nije u potpunosti ispoštovan. Iako možda razume da to ne znači nužno da je manje privlačna ili voljena, mala sumnja se ipak uvlači u razmišljanje.

Psiholozi često naglašavaju da ovakve situacije retko imaju veze sa samim Instagram modelima. Mnogo češće reč je o osećaju poštovanja i sigurnosti u vezi. Kada se partneri dogovore oko nečega što je jednoj strani važno, očekuje se da će taj dogovor biti shvaćen ozbiljno. Čak i mali izuzeci tada mogu delovati kao znak da granica nije jasno postavljena.

Sa druge strane, muškarci ponekad ne doživljavaju praćenje takvih profila kao nešto značajno. Za njih to može biti samo deo navike iz perioda pre veze ili nešto čemu ne pridaju posebnu pažnju. Upravo tu dolazi do razlike u percepciji: ono što jednoj osobi deluje bezazleno, drugoj može izazvati osećaj nelagode ili čak povređenosti.

Rešenje u ovakvim situacijama je otvoren razgovor o tome zašto određene stvari izazivaju emocije i šta partneri očekuju jedno od drugog. Kada se razume da iza Instagram problema često stoji potreba za poštovanjem i sigurnošću, mnogo je lakše pronaći kompromis koji neće ostaviti prostor za nove sumnje.

Autor: S.Paunović

