11 poteza u intimnom odnosu koje žene obožavaju, a muškarci ne mogu da ih smisle

Muškarci cene kada partnerke žele da isprobaju nove se*sualne poteze, ali nisu uvek oduševljeni svime.

Pojedinci su anonimno podelili poteze koje bi radije izbegavali. Ukusi se razlikuju, pa ono što jedan ne voli, drugi mogu i te kako da cene.

Prljavi razgovor

Mnogi muškarci ne vole kada partnerka počne jako prljavo da razgovara tokom se*sa. Neki muškarci kažu da to deluje neiskreno ili kao da ona pokušava da bude neko drugi. Ako taj način nije prirodan za nju, može zvučati veštački ili naporno. Umesto toga, muškarci često više cene spontani, prirodni izraz uzbuđenja. Pravi osećaj često je važniji od govorenja „onih stvari“ samo radi efekta.

Ljubavni ugrizi

Neki muškarci ne vole kad im partnerka stvara "šljive" ili tragove od sisanja kože. Iako poljupci na vratu mogu biti prijatni, ostavljanje tragova može biti nepoželjno. Jedan muškarac kaže da se ne može fokusirati na užitak jer misli hoće li ostati trag. Tragovi takođe mogu biti neugodni u svakodnevnom životu narednih dana. Zato mnogi muškarci više vole nežno maženje bez ostavljanja tragova.

Neočekivan prst u predelu zadnjice

Muškarci često ne vole kad se taj potez dogodi bez najave. Iako neki neće reći da im nije prijatno, iznenađenje ih može zbuniti. Važno im je da se komunicira pre nego što se pokuša nešto novo. Mnogi bi se radije dogovorili nego da se iznenade tokom čina. Bez dogovora, potezi koji uključuju novu stimulaciju mogu ubiti raspoloženje.

Pljeskanje po zadnjici

Neki muškarci smatraju da pljeskanje po zadnjici može biti čudno ili smešno. Iako to ne mora biti bolno, njihov fokus se može preusmeriti na smeh. Kad se neko nasmeje u takvom trenutku, raspoloženje često nestaje. Takvi potezi mogu delovati neozbiljno ako nisu dogovoreni pre. Bolje je komunicirati šta vam se sviđa pre nego što se započne sa takvim igricama.

Lickanje uha nakon šaputanja

Šaputanje može biti privlačno, ali kad se pretvori u lickanje uva, može ličiti na „wet willy“ efeak, što je neugodno. Takav potez nekim muškarcima više smeta nego što ih uzbuđuje. Razlika između nežnih dodira i nečega što im deluje neozbiljno može biti tanka. Ako mu se takav potez ne sviđa, komunikacija je ključna.

Oral bez najave: Prelazak na područje oko anusa

Oralno stimulisanje može biti prijatno, ali neočekivani prelazak na područje oko anusa može biti problem. Glavni razlog je neugoda zbog kontakta kože s tim područjem. Čak ako fizički nije bolno, psihološki efekat može biti neprijatan. Bitno je pitati ili dogovoriti takve poteze unapred.

"Zubi" tokom oralnog se*sa

Neki muškarci ne vole kada partnerka dodaje zube tokom oralnog se*sa. To može biti neugodno ili bolno. Iako oral inače može biti prijatan, zubi mogu smanjiti užitak. Ponekad žene to rade misleći da muškarci vole, ali svi su ukusi različiti. Otvoreni razgovor o tome može izbeći neugodne situacije.

Grubo povlačenje testisa

Prejako povlačenje testisa zna biti bolno, iako partnerka može misliti da pomaže u sprečavanju prerane ejakulacije. Testisi su osetljivo područje i prejak pritisak zna biti neugodan. Najbolje je pažljivo raditi s njima i pitati partnera šta mu odgovara. To može napraviti veliku razliku u opštem iskustvu za oboje.

Neusklađeni potezi u "dogi stajl" pozi

Kombinacija "dogi stajl" i izazova s rukama zna biti nezgodna. Na primer, kad partnerka gurne njegovu ruku da dodiruje klitoris, može nastati neravnoteža. Takvi potezi ponekad izbacuju iz ritma i prekidaju tok. Bolje je napraviti prilagođavanje koje olakšava poziciju. To pomaže da oboma bude ugodnije i zabavnije.

Preuranjena stimulacija - rukovanje javno

Predugačka stimulacija tokom dana, npr. rukom ispod stola, može biti neprijatna. To može dovesti do „blue balls“ efekta i frustracije. Takve situacije nisu idealne pre nego što ste sami kod kuće. Bolje je dogovoriti se*sualne igre tako da oboje imaju realna očekivanja.

Štipanje bradavica tokom se*sa

Neki muškarci ne vole štipanje bradavica. Blaži osećaj je u redu, ali prejako štipanje može biti neugodno ili bolno. Ponekad oba partnera rade isto jedno drugom bez razmišljanja. Otvorena diskusija o granicama može sprečiti neprijatne trenutke.

Autor: S.M.