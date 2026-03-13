ZAŠTO NEKI MUŠKARCI NIKADA NE OKONČAJU BRAK IAKO POSTOJI DRUGA ŽENA U NJIHOVOM ŽIVOTU? Tajne iza zatvorenih vrata i ko na kraju plaća najveću cenu!

Dok sa strane imaju ljubavnicu, mnogi muškarci ostaju u braku. Psiholozi i socijalni stručnjaci objašnjavaju šta se zaista dešava i ko snosi najveću cenu ove igre.

Za mnoge ljude neverstvo nije samo fizički čin – ono je komplikovana mreža emocija, straha i ličnih interesa. Muškarci koji imaju ljubavnicu, a ne raskidaju brak, često su u unutrašnjem konfliktu: žele slobodu i uzbuđenje nove veze, ali se istovremeno plaše promene, sudskih posledica ili gubitka statusa. Ovaj balans između dve stvarnosti stvara emocionalni haos koji je vidljiv samo njima.

Iza zatvorenih vrata dešava se složen psihološki proces. Neki muškarci razvijaju osećaj krivice, dok istovremeno nastoje da zadrže rutinu i sigurnost braka. Psiholozi ističu da ovakvo ponašanje često vodi ka manipulaciji – partnerke u braku i van braka ostaju u različitim sferama, a istina je fragmentisana. Takva dinamika može trajati godinama, ali emocionalni teret raste sa svakim propuštenim razgovorom i svakom laži.

Na kraju, najveću cenu ne plaća muškarac – već partnerka u braku i deca, ako ih ima. Emocionalna neizvesnost, osećaj izdaje i stalna sumnja ostavljaju duboke posledice. Ljubavnica takođe može biti pogođena, jer je uključena u situaciju koja nije stabilna i u kojoj se često oseća kao tajna - što zapravo i jeste.

Psiholozi savetuju iskren razgovor i postavljanje granica. Brak bez poverenja i transparentnosti je osnova za ozbiljan emotivni sukob. Ako muškarac ne želi da raskine brak, partneri treba da donesu odluke koje štite njihovu emocionalnu i mentalnu stabilnost, a decu po mogućnosti drže podalje od konflikta.

Zaključak je surov, ali realan – dok muškarac balansira između dve veze, posledice nosi svako ko je emotivno uključen. Prava odgovornost znači suočiti se sa istinom, makar bila bolna, jer laži i polovična rešenja uvek ostavljaju dugotrajan trag.

Autor: S.Paunović