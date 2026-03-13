AKTUELNO

Lifestyle

ZAŠTO NEKI MUŠKARCI NIKADA NE OKONČAJU BRAK IAKO POSTOJI DRUGA ŽENA U NJIHOVOM ŽIVOTU? Tajne iza zatvorenih vrata i ko na kraju plaća najveću cenu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Dok sa strane imaju ljubavnicu, mnogi muškarci ostaju u braku. Psiholozi i socijalni stručnjaci objašnjavaju šta se zaista dešava i ko snosi najveću cenu ove igre.

Za mnoge ljude neverstvo nije samo fizički čin – ono je komplikovana mreža emocija, straha i ličnih interesa. Muškarci koji imaju ljubavnicu, a ne raskidaju brak, često su u unutrašnjem konfliktu: žele slobodu i uzbuđenje nove veze, ali se istovremeno plaše promene, sudskih posledica ili gubitka statusa. Ovaj balans između dve stvarnosti stvara emocionalni haos koji je vidljiv samo njima.

Foto: Pixabay.com

Iza zatvorenih vrata dešava se složen psihološki proces. Neki muškarci razvijaju osećaj krivice, dok istovremeno nastoje da zadrže rutinu i sigurnost braka. Psiholozi ističu da ovakvo ponašanje često vodi ka manipulaciji – partnerke u braku i van braka ostaju u različitim sferama, a istina je fragmentisana. Takva dinamika može trajati godinama, ali emocionalni teret raste sa svakim propuštenim razgovorom i svakom laži.

Na kraju, najveću cenu ne plaća muškarac – već partnerka u braku i deca, ako ih ima. Emocionalna neizvesnost, osećaj izdaje i stalna sumnja ostavljaju duboke posledice. Ljubavnica takođe može biti pogođena, jer je uključena u situaciju koja nije stabilna i u kojoj se često oseća kao tajna - što zapravo i jeste.

Psiholozi savetuju iskren razgovor i postavljanje granica. Brak bez poverenja i transparentnosti je osnova za ozbiljan emotivni sukob. Ako muškarac ne želi da raskine brak, partneri treba da donesu odluke koje štite njihovu emocionalnu i mentalnu stabilnost, a decu po mogućnosti drže podalje od konflikta.

Zaključak je surov, ali realan – dok muškarac balansira između dve veze, posledice nosi svako ko je emotivno uključen. Prava odgovornost znači suočiti se sa istinom, makar bila bolna, jer laži i polovična rešenja uvek ostavljaju dugotrajan trag.

Autor: S.Paunović

#Brak

#Ljubav

#Ljubavnica

#Neverstvo

#Žena

