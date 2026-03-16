Da li se osećate kao da ne dajete dovoljno u svojoj vezi? Možda imate 'majčinsku ranu'

Da li ste se ikada osećali da ne dajete dovoljno u vezi? Ili, možda, pitali zašto stalno pokušavate da udovoljite svima, čak i kad to ide na štetu vas samih? Da li uporno privlačite emocionalno nedostupne partnere? Ako vam je to poznato i ako vam se isti obrasci stalno ponavljaju, moguće je da nosite ono što se naziva "majčinskom ranom".

Šta je majčinska rana

"Majčinska rana odnosi se na emocionalni trag koji ostavlja rani odnos s majkom", rekla je za "HuffPost" Lindzi Ošea, klinička psihološkinja. "Najčešće se vrti oko osećaja sopstvene vrednosti i toga da li smo vredni ljubavi, zatim oko emocionalne povezanosti ili njenog izostanka, potrebe da ugađamo drugima, perfekcionizma, straha od napuštanja i preterane odgovornosti za tuđe emocije."

"U odrasloj dobi, to se može pokazivati kao preuzimanje previše odgovornosti u vezama, teškoće s postavljanjem granica bez osećaja krivice, velika osetljivost na tuđa raspoloženja, poteškoće u bliskim odnosima i jaka samokritičnost. U pozadini svega toga, često je potreba da budemo voljeni, smireni i viđeni." S tim se slaže i Džasmin Li Kori, autorka knjige "Emocionalno odsutna majka".

"Rana ostaje kod deteta koje je u međuvremenu odraslo. Ne radi se o etiketiranju majki, nego o osećajima, uverenjima i obrascima ponašanja koji nastaju kada odnos s majkom sadrži štetne elemente."

Znakovi majčinske rane u odrasloj dobi

Majčinska rana najčešće se vidi u odnosima - ljubavnim i prijateljskim. Prema rečima dr Lindzi i dr Džasmin, neki od znakova mogu biti osećaj da ste odgovorni za tuđe emocije, jaka potreba za odobravanjem i privlačenje emocionalno nedostupnih ljudi.

Možda se previše izvinjavate, dajete više nego što dobijate i imate osećaj da ljubav morate da zaslužite. Možda se bojite da razočarate druge, mučite se sa samopouzdanjem i imate osećaj da vam nedostaje podrška.

Drugi znakovi mogu biti: teško prihvatanje svojih potreba, emocionalna glad, teškoće u primanju ljubavi i održavanju bliskosti, usamljenost i osećaj da ne pripadate. Neki ljudi ne znaju kako da obrade svoje emocije, stalno imaju osećaj da im nešto nedostaje, bore se s depresijom, nesigurnošću, perfekcionizmom i samokritikom, te teško pronalaze svoj glas.

Šta bi trebalo da uradite?

Isceljivanje majčinske rane ne znači nužno prekid odnosa ni suočavanje s majkom. Više se radi o tome da preuzmete odgovornost za svoj život i samopoštovanje.

Otvorite oči

Ošea savetuje nekoliko konkretnih koraka: prepoznajte obrasce iz detinjstva u svojim odraslim odnosima, odvojite svoj identitet od uloga koje ste imali kao dete, naučite da razlikujete svoja osećanja od tuđih, bolje upravljajte emocijama, postavljajte granice i gradite samopouzdanje. Važan deo procesa je i da sami sebi pružate ono što vam je nekad nedostajalo.

Autor: A.A.