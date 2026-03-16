OVA TRI ZNAKA NAJAVLJUJU KRAJ LJUBAVI Kad muškarac počne ovako da se ponaša, RAZVOD je najbolje rešenje

Važno je prepoznati ove znakove na vreme.

Mihail Labkovski, poznati ruski psiholog, fokusira se na ljudska osećanja i međuljudske odnose, a posebno na partnerske veze. On ističe da postoje jasni signali koji pokazuju da se emotivna veza bliži kraju i da u nekim situacijama razvod može biti zdraviji izbor od ostajanja u vezi koja nas čini nesrećnima.

Labkovski napominje da je važno prepoznati ove znakove na vreme i prevazići strah od usamljenosti kako bismo mogli donositi racionalne odluke u ljubavnim odnosima.

Prvi znak je stalno kritikovanje. Kada partner konstantno ističe vaše mane i slabosti, bilo kroz komentare o vašem ponašanju, izgledu ili sposobnostima, to ozbiljno narušava samopouzdanje. Česte primedbe tipa „loše kuvaš“, „ne brineš dovoljno o sebi“ ili „ništa ne možeš dobro da uradiš“ nisu samo kritike – one služe da partner uzdigne sebe dok vas obezvređuje. Dugotrajno življenje u takvom okruženju često vodi do povučenosti, pesimizma i osećaja nesigurnosti.

Drugi znak je prebacivanje krivice. Manipulativni partneri često pokušavaju da za sve što se dešava okrivljuju vas – bilo za njihove postupke, bilo za situacije koje se čak nisu ni dogodile. Primeri uključuju fraze poput: „Nisam razgovarao s tobom ovih dana jer ti…“ ili „Spavam sam jer ti…“. Stalno slušanje ovakvih optužbi može vas navesti da počnete sami sebe da krivite i osećate se loše, što dodatno produbljuje nezadovoljstvo u vezi.

Treći znak je manipulacija i emocionalna ucena. Manipulator najpre obezvređuje partnera, prebacuje mu krivicu, a kada oseti da gubi kontrolu, preti frazama tipa „Ako me ostaviš, uradiću…“. Takav odnos je toksičan i može ozbiljno narušiti vašu psihičku stabilnost.

Labkovski naglašava da razvod sa toksičnom osobom nije kraj sveta – naprotiv, to je prilika da ponovo postanete svoji. Iako je proces težak, bol koji osećate u vezi koja vas guši mnogo je gori od bola koji donosi kraj te veze. Prepoznavanjem znakova, prevazilaženjem straha i oslobađanjem od krivice otvarate vrata ka slobodi, samopouzdanju i pravoj sreći. Hrabrost, kako Labkovski ističe, nije u tome da ostanete tamo gde ste nesrećni, već u tome da sebi date šansu da budete voljeni i mirni sa sobom.



Autor: Jovana Nerić