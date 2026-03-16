OVA TRI ZNAKA NAJAVLJUJU KRAJ LJUBAVI Kad muškarac počne ovako da se ponaša, RAZVOD je najbolje rešenje

Mihail Labkovski, poznati ruski psiholog, fokusira se na ljudska osećanja i međuljudske odnose, a posebno na partnerske veze. On ističe da postoje jasni signali koji pokazuju da se emotivna veza bliži kraju i da u nekim situacijama razvod može biti zdraviji izbor od ostajanja u vezi koja nas čini nesrećnima.
Labkovski napominje da je važno prepoznati ove znakove na vreme i prevazići strah od usamljenosti kako bismo mogli donositi racionalne odluke u ljubavnim odnosima.
Prvi znak je stalno kritikovanje. Kada partner konstantno ističe vaše mane i slabosti, bilo kroz komentare o vašem ponašanju, izgledu ili sposobnostima, to ozbiljno narušava samopouzdanje. Česte primedbe tipa „loše kuvaš“, „ne brineš dovoljno o sebi“ ili „ništa ne možeš dobro da uradiš“ nisu samo kritike – one služe da partner uzdigne sebe dok vas obezvređuje. Dugotrajno življenje u takvom okruženju često vodi do povučenosti, pesimizma i osećaja nesigurnosti.
Drugi znak je prebacivanje krivice. Manipulativni partneri često pokušavaju da za sve što se dešava okrivljuju vas – bilo za njihove postupke, bilo za situacije koje se čak nisu ni dogodile. Primeri uključuju fraze poput: „Nisam razgovarao s tobom ovih dana jer ti…“ ili „Spavam sam jer ti…“. Stalno slušanje ovakvih optužbi može vas navesti da počnete sami sebe da krivite i osećate se loše, što dodatno produbljuje nezadovoljstvo u vezi.
Treći znak je manipulacija i emocionalna ucena. Manipulator najpre obezvređuje partnera, prebacuje mu krivicu, a kada oseti da gubi kontrolu, preti frazama tipa „Ako me ostaviš, uradiću…“. Takav odnos je toksičan i može ozbiljno narušiti vašu psihičku stabilnost.
Labkovski naglašava da razvod sa toksičnom osobom nije kraj sveta – naprotiv, to je prilika da ponovo postanete svoji. Iako je proces težak, bol koji osećate u vezi koja vas guši mnogo je gori od bola koji donosi kraj te veze. Prepoznavanjem znakova, prevazilaženjem straha i oslobađanjem od krivice otvarate vrata ka slobodi, samopouzdanju i pravoj sreći. Hrabrost, kako Labkovski ističe, nije u tome da ostanete tamo gde ste nesrećni, već u tome da sebi date šansu da budete voljeni i mirni sa sobom.
Autor: Jovana Nerić