DA LI JE LJUBOMORA ZAPRAVO DOKAZ LJUBAVI? Stručnjaci otkrivaju istinu o burnim reakcijama u vezi!

Mnogi veruju da partner koji se uznemiri zbog sitnica zapravo voli jače – ali psiholozi upozoravaju da iza toga često stoje potpuno drugačiji razlozi.

U ljubavnim odnosima često se može čuti rečenica: „Da mu nije stalo, ne bi reagovao.“ Upravo zbog toga mnogi veruju da je uznemirenost zbog sitnica, pa čak i ljubomora, dokaz dubokih emocija. Ipak, stručnjaci iz oblasti psiholigije upozoravaju da stvari nisu tako jednostavne i da burne reakcije u vezi ne moraju nužno značiti veću ljubav.

Kada se partner uznemiri zbog sitnih stvari – poruke koja kasni, pogleda upućenog drugoj osobi ili neplaniranog izlaska sa prijateljima – to često može izgledati kao znak velike privrženosti. Međutim, psiholozi objašnjavaju da takve reakcije često potiču iz nesigurnosti, straha od gubitka ili potrebe za kontrolom, a ne isključivo iz ljubavi.

Jedan od ključnih faktora u zdravoj vezi je - emocionalna inteligencija. Ljudi koji imaju razvijenu emocionalnu inteligenciju umeju da prepoznaju sopstvene emocije, ali i da ih kontrolišu bez preteranih reakcija. Upravo zato stručnjaci ističu da stabilna i sigurna ljubav češće dolazi uz smirenost, poverenje i otvorenu komunikaciju.

S druge strane, konstantno uznemiravanje zbog sitnica može stvoriti pritisak u odnosu. Partner koji je stalno na oprezu ili mora da objašnjava svaku svoju odluku može vremenom početi da se oseća iscrpljeno. Umesto jačanja veze, takva dinamika često vodi ka nesporazumima, raspravama i udaljavanju.

Zaključak stručnjaka je jasan – intenzivne reakcije nisu nužno dokaz jače ljubavi. Mnogo pouzdaniji pokazatelji zdravog odnosa su međusobno poverenje, poštovanje i osećaj sigurnosti. Ljubav se ne meri količinom uznemirenosti, već sposobnošću partnera da jedno drugom pruže stabilnost i podršku čak i u svakodnevnim, naizgled običnim situacijama

Autor: S.Paunović