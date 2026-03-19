OVO U KREVETU UBIJA STRAST: Parovi prave istu grešku u spavaćoj sobi, a nisu ni svesni!

Sve više parova izbegava komunikaciju tokom odnosa — a posledice su ozbiljnije nego što mislite.

Dok se godinama pričalo o manjku strasti i rutini u vezi, novi fenomen polako izlazi na površinu — takozvani tihi seks. Reč je o situaciji u kojoj partneri tokom intimnih odnosa gotovo uopšte ne komuniciraju, ne izražavaju želje i potrebe, što dugoročno može dovesti do ozbiljnog udaljavanja.

Stručnjaci tvrde da je komunikacija ključ svakog zdravog odnosa, a posebno u spavaćoj sobi. Kada partneri ćute, izbegavaju kontakt očima ili se ustručavaju da pokažu šta im prija, dolazi do stvaranja emocionalne distance. Vremenom, seks postaje rutina bez uzbuđenja, a nezadovoljstvo raste.

Zanimljivo je da ovaj problem najčešće pogađa parove koji su dugo zajedno. Kako vreme prolazi, mnogi prestaju da razgovaraju o svojim željama, pretpostavljajući da partner već zna sve. Međutim, potrebe se menjaju, a bez otvorenog razgovora dolazi do nesklada.

Psiholozi savetuju da se male promene mogu napraviti već danas — od jednostavnog pitanja “šta ti prija” do otvorenijeg izražavanja emocija tokom odnosa. Čak i sitni znaci pažnje i verbalna potvrda mogu potpuno promeniti dinamiku među partnerima.

Iako deluje bezazleno, tihi seks može biti ozbiljan znak upozorenja u vezi. Dobra vest je da se problem lako rešava — iskren razgovor i malo hrabrosti mogu vratiti strast i bliskost. Jer, ponekad je najvažnije upravo ono što (ne) kažemo.

Autor: S.Paunović