Kad jedno želi više, a drugo manje: Istina o neusklađenom s*ksualnom drajvu u vezi

Razlike u želji nisu kraj ljubavi, ali mogu postati problem ako se o njima ćuti i pogrešno tumače

U mnogim vezama, pre ili kasnije, dolazi do razlike u seksualnom apetitu između partnera. Dok jedna osoba ima izraženiji libido i češće razmišlja o intimnosti, druga može imati potrebu za ređim kontaktom. Ova situacija je mnogo češća nego što se misli, ali se o njoj i dalje nedovoljno otvoreno govori.

Problem ne nastaje zbog same razlike, već zbog načina na koji se ona tumači. Partner sa većim seksualnim drajvom često se oseća odbijeno ili nepoželjno, dok se onaj sa manjim može osećati pod pritiskom ili neshvaćeno. Bez iskrene komunikacije, ova dinamika lako prerasta u frustraciju i udaljavanje.

Važno je razumeti da libido nije konstantan i da na njega utiču brojni faktori – stres, umor, hormoni, ali i emocionalna povezanost. Nekada se iza manjka želje krije potreba za bliskošću, sigurnošću ili jednostavno predahom od svakodnevnih obaveza. Zato rešenje retko leži u forsiranju, a mnogo češće u razumevanju.

Otvoren razgovor bez osude ključan je korak ka balansu. Umesto optuživanja, partneri treba da podele kako se osećaju i šta im je potrebno. Kompromis ne znači da jedna strana stalno popušta, već da zajedno pronalaze ritam koji odgovara oboma, uz poštovanje granica i želja.

Važno je zapamtiti da intimnost nije samo fizički čin. Dodiri, pažnja, nežnost i emotivna povezanost često su temelj na kojem se gradi zdrav seksualni odnos. Kada se partneri istinski razumeju, razlike u želji prestaju da budu prepreka i postaju prilika za dublje povezivanje.

Autor: S.Paunović