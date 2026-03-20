Od strasti do tišine: Šta se krije iza veze u kojoj intima nestane godinama.

Kada jedan partner potpuno izgubi želju, to nije samo faza – već signal koji može otkriti dublje probleme u odnosu

U mnogim vezama dolazi do faza kada se strast smanji, ali kada jedan partner potpuno izgubi interesovanje za intimu – i to potraje godinama – situacija postaje mnogo ozbiljnija. Ono što je nekada bilo spontano i prirodno, pretvara se u temu koja se izbegava, prećutkuje ili gura pod tepih.

Za partnera koji i dalje ima želju, ovo može biti izuzetno bolno iskustvo. Osećaj odbacivanja, sumnja u sopstvenu privlačnost i konstantno preispitivanje odnosa postaju svakodnevica. S druge strane, partner koji je izgubio interesovanje često se povlači još više, jer ne zna kako da objasni šta se dešava ili oseća pritisak da mora nešto što ne želi.

Razlozi za ovakvu promenu mogu biti različiti – od stresa, umora i hormonalnih promena, do nerešenih konflikata, emocionalnog udaljavanja ili potisnutog nezadovoljstva u vezi. Kada se problemi ne rešavaju na vreme, oni se često preliju upravo na intimni odnos, koji prvi počne da trpi.

Najveća greška koju parovi tada prave jeste ćutanje. Što duže tema ostaje neizgovorena, jaz između partnera postaje veći. Intima nije samo fizički čin, već način povezivanja, pa njen izostanak često znači i gubitak bliskosti na drugim nivoima.

Ipak, ni ovakve situacije nisu bez izlaza. Iskren razgovor, razumevanje bez optuživanja i spremnost da se zajedno radi na problemu mogu doneti promenu. Nekada je potrebno i vreme, pa čak i stručna pomoć, ali ključ je u tome da se problem prizna. Jer kada intima nestane – ne nestaje sama od sebe, već uvek ima razlog koji čeka da bude otkriven.

Autor: S.Paunović