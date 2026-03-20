PRVI SUSRET KOJI OTKRIVA MNOGO: Kada majčina briga postaje pritisak!

Kada majka preuzme kontrolu nad emotivnim životom odraslog sina, granice se brišu – a nova partnerka ostaje zatečena između lepih reči i pasivne agresije.

Prvi susret sa majkom partnera često nosi dozu treme, ali i očekivanja da će razgovor proteći u prijatnoj atmosferi. Međutim, u nekim situacijama, čim sin napusti prostoriju, dinamika se potpuno menja. Majka koristi priliku da nasamo „proceni“ devojku, često kroz naizgled brižan, ali zapravo pasivno-agresivan razgovor. Rečenice poput: „On je mnogo propatio, nadam se da mu ti nećeš slomiti srce“ zvuče kao savet, ali u sebi nose prikrivenu sumnju i pritisak.

Ovakav pristup često dolazi iz potrebe majke da zadrži osećaj kontrole i zaštiti sina, bez obzira na to što je on odavno odrasla osoba. Isticanje kako je njen sin „momak 10 od 10“, „previše dobar “ ili „uvek davao više nego što je dobijao“ postavlja neizgovoreni standard koji nova partnerka mora da ispuni. Problem nastaje kada se time zanemaruje činjenica da svaka veza ima svoju dinamiku i da ljudi funkcionišu drugačije u romantičnim odnosima nego u porodičnim.

Za devojku koja se prvi put susreće sa ovakvim ponašanjem, situacija može biti izuzetno neprijatna. Nalazi se između želje da ostavi dobar utisak i potrebe da se odbrani od suptilnih optužbi. Još veći problem je što se sve dešava iza leđa partnera, što dodatno komplikuje komunikaciju i može izazvati nepoverenje ako se kasnije prenese.

Psiholozi ističu da je ovde ključan problem u granicama. Kada roditelj ne prihvata da je dete odraslo i sposobno da samo bira partnera, dolazi do mešanja koje može ugroziti vezu. Pasivna agresija, upakovana u brigu, često je znak da majka teško pušta kontrolu i da partnerku doživljava kao pretnju, a ne kao novu osobu u životu svog sina.

Najzdraviji odgovor u ovakvim situacijama jeste smirena, ali jasna komunikacija. Nova partnerka ima pravo da postavi granice i ne prihvati ulogu krivca unapred. Istovremeno, važno je da i sin prepozna ovakve obrasce i zauzme jasan stav. Jer ljubav ne bi trebalo da bude teren za dokazivanje pred porodicom, već prostor u kojem se dvoje ljudi međusobno upoznaju – bez skrivenih testova i neizgovorenih optužbi.

Autor: S.Paunović