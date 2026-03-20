ZAŠTO SE S*KS NAJVIŠE MENJA POSLE 6 MESECI VEZE? Istina koja nema veze samo sa strašću!

Od početne euforije do realne bliskosti – šta se zapravo dešava između dvoje ljudi kada prođe period 'medenog meseca'?

Prvih nekoliko meseci veze često deluju kao savršen spoj hemije, uzbuđenja i neprestane želje. Sve je novo, intenzivno i pomalo nepredvidivo, pa se i seksualni odnos doživljava kao spontan i pun energije. Međutim, oko šestog meseca mnogi parovi primete promenu – ne nužno lošu, ali dovoljno primetnu da izazove pitanja i nesigurnost.

Jedan od glavnih razloga leži u tome što početna zaljubljenost polako ustupa mesto stabilnijim emocijama. Hormoni koji su na početku stvarali osećaj opsednutosti partnerom više nisu toliko dominantni, pa se i potreba za stalnim fizičkim kontaktom prirodno smanjuje. To ne znači da je privlačnost nestala – već da odnos ulazi u realniju fazu.

U isto vreme, rutina počinje da se uvlači u svakodnevicu. Više se ne trudimo da uvek budemo u najboljem izdanju, raspored postaje predvidiv, a obaveze često preuzimaju primat nad spontanošću. Seks više nije impuls koji ne može da čeka, već nešto što zahteva i malo volje, energije i dogovora.

Važan faktor je i emocionalna sigurnost koja dolazi s vremenom. Kada nestane potreba da se stalno dokazujemo, opuštamo se – ali to može imati i drugu stranu. Manje misterije i manje napetosti ponekad znače i manje uzbuđenja, što mnogi pogrešno tumače kao gubitak strasti, iako je zapravo reč o promeni dinamike.

Ključ je u razumevanju da promena ne znači problem, već prelazak u novu fazu odnosa. Parovi koji uspeju da održe komunikaciju, uvedu novine i ne uzimaju bliskost zdravo za gotovo, često otkrivaju dublji i kvalitetniji odnos nego na samom početku. Jer prava povezanost ne nestaje – ona samo menja oblik.

Autor: S.Paunović