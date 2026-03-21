Greške koje svaki horoskopski znak treba da izbegava na PRVOM SASTANKU

Prvi sastanci mogu biti stresni za svakoga, bez obzira na to šta vaš natalni horoskop kaže. Pomaže da se osećate spremnije ako znate nekoliko stvari o horoskopskom znaku osobe koja vam se dopada – na primer, šta ne vole na prvim sastancima. Evo koje fatalne greške možete napraviti na sastanku sa svakim horoskopskim znakom, kako biste znali šta da izbegavate i kako da ih umesto toga impresionirate. Srećno na vašem izlasku, i zapamtite – opustite se, budite svoji i zabavite se (a ako je vaš sastanak Lav, pobrinite se da im uputite mnogo komplimenata)!

Ovan: Ne shvatajte njihove uvrede ozbiljno

Kao prvi znak Zodijaka, Ovan je pomalo detinjast i naivan. Kada se osobe u znaku Ovna zaljube, to pokazuju kao malo dete na igralištu – neprestano zadirkivanje koje može delovati kao maltretiranje umesto kao naklonost. Ali šala i zadirkivanje su upravo ono što ovaj horoskopski znak radi kada im se dopadate. Zapravo, ako je vaš sastanak u znaku Ovna pomalo previše učtiv, to znači da se ne oseća dovoljno opušteno da bude ono što jeste. Možda će se takmičiti sa vama i uputiti vam neke razigrane uvrede na prvom sastanku, ali će vam zatim pokazati koliko im se dopadate strastvenim poljupcem za laku noć.

Bik: Ne budite škrti

Osobe u znaku Bika vole luksuz, pa ih ne zastrašuje prvi sastanak u vrhunskom restoranu ili skupa opera – zapravo, to vole! Ako imate mogućnosti, potrošite više na sastanak sa Bikom. Ili barem isplanirajte jeftiniji izlazak sa otmenim detaljima, poput piknika sa prelepom pletenom korpom punom domaćih ili pažljivo odabranih peciva i pristojnom bocom vina. Na kraju krajeva, oni to zaslužuju!

Blizanci: Nemojte ih smoriti

Poslednja stvar koju Blizanci žele, bilo na sastanku ili bilo gde drugde, jeste da im bude dosadno. Pobrinite se da donesete zabavu na prvi sastanak sa Blizancima. Ponekad je tišina znak opuštenosti, ali Blizanci vole da pričaju, pa ne dozvolite da tišina traje predugo. Dođite spremni sa zanimljivim pričama ili novim činjenicama koje ste naučili. Pričajte o časovima koje pohađate, zanimljivoj vesti koju ste čuli ili bilo čemu što će održati razgovor podsticajnim i tečnim.

Rak: Nemojte ih zadirkivati

Rakovi su veoma osetljivi i žele partnera koji će učiniti da se osećaju sigurno i zaštićeno. Razigrano zadirkivanje ili glumljenje nedostupnosti ne prolazi dobro kod ovog horoskopskog znaka. Budite nežni i iskreni na prvom sastanku i dajte im do znanja koliko vam se dopadaju. Pažljivi gestovi poput držanja vrata za njih ili pomaganja da obuku kaput mnogo znače Rakovima.

Lav: Ne zaboravite da im udelite komplimente

Lavovi obožavaju pažnju i hrane se komplimentima, pa se pobrinite da obasipate vašeg Lava pohvalama na prvom sastanku (i svakom narednom). Ovaj horoskopski znak voli kada primetite sitne detalje kod njih, pa se potrudite da pohvalite njihovu odeću, kosu, duhovitost, posao ili bilo šta drugo što vam padne na pamet. Ako osete da im se divite, ali da i sami imate mnogo toga da ponudite, sigurno ćete dobiti drugi sastanak.

Devica: Nemojte zanemariti higijenu

Device su potpuni perfekcionisti i sklone su opsesiji čistoćom. Možda biste mogli da prođete bez pranja zuba ili bez parfema/kolonjske vode na nekom drugom sastanku, ali ne i sa ovim horoskopskim znakom. Obratite pedantnu pažnju na svoj izgled pre nego što izađete u grad sa Devicom. Vi i vaša odeća morate biti sveže oprani i prijatnog mirisa od glave do pete ako želite da ih ponovo vidite.

Vaga: Nemojte se oblačiti nemarno

Vaga je vođena Venerom, planetom umetnosti, lepote, novca i ljubavi. Zahvaljujući uticaju Venere, Vage cene lepše stvari u životu i posebno vode računa o svom izgledu. Vaš sastanak u znaku Vage biće odbijen ako se pojavite u izgužvanoj staroj majici i trenerci. Ali ako odvojite vreme da se lepo obučete u usklađenoj kombinaciji, oni će primetiti i ceniti trud.

Škorpija: Nemojte im reći previše

Neki horoskopski znaci rado će saslušati celu vašu životnu priču na prvom sastanku, ali je ključno da pokažete uzdržanost sa Škorpijom. Ovaj horoskopski znak voli duboke razgovore, ali takođe želi da uživa u postepenom upoznavanju. Možda će vam postavljati mnogo prodornih pitanja, dok će sami ostati prilično tihi. Dajte im dovoljno da pokažete da ste iskreni i otvoreni, ali zadržite neke intrigantne detalje za kasnije, kada ih bolje upoznate.

Strelac: Nemojte se plašiti da probate nešto novo

Strelčevi su prirodni istraživači i vole da isprobavaju nove stvari. Bilo da je u pitanju popularan novi bar ili restoran ili uzbudljiva aktivnost poput bandži skakanja, ovaj horoskopski znak je spreman na sve na prvom sastanku. Ako vi pravite planove, pokušajte nešto uzbudljivo što nikada ranije niste radili – čak i ako ne uspe, nasmejaćete se zajedno tome, a oni će ceniti što ste preuzeli rizik (Strelčevi imaju sjajan smisao za humor). Ako oni prave planove, budite spremni na nešto potpuno neočekivano i prepustite se toku.

Jarac: Nemojte biti nepristojni

Važno je biti učtiv na svakom prvom sastanku, ali je to posebno neophodno sa Jarcem. Jarčevi su elegantni, uglađeni i tradicionalni. Cene osobu koja se lepo oblači, poznaje pravila bontona i pokazuje poštovanje prema osoblju. Ako jedete sa laktovima na stolu ili zahtevate stvari od konobara bez da kažete „molim“, vaš sastanak u znaku Jarca će zatražiti račun pre deserta.

Vodolija: Nemojte biti tradicionalni

Vodolija je možda najekscentričniji i najbuntovniji horoskopski znak. Vodolije ne vole ništa što je ukočeno i tradicionalno, pa isplanirajte neobičan i jedinstven prvi sastanak koji odgovara njihovoj ličnosti. Umesto uobičajene večere i filma, odvedite ih u "escape room" ili na izložbu moderne umetnosti. Ako uspete da zaokupite njihov um i probudite njihovo interesovanje, možete osvojiti njihovo srce.

Ribe: Nemojte se opirati nežnosti

Osobe u znaku Riba su veoma senzualne i romantične. Imaju tendenciju da brzo napreduju u odnosima i mogu biti sklone fizičnom kontaktu. Vaš sastanak u znaku Riba možda će želeti da vas drži za ruku ili da sedi blizu vas. Nemojte se opirati njihovoj nežnosti u pokušaju da glumite nedostupnost, jer će se osećati kao da ih odbijate. Međutim, ako vam je zaista neprijatno ili prave neželjene poteze (što je mogućnost kod bilo kog horoskopskog znaka), slobodno se udaljite ili napustite situaciju. Ali ako vam se dopadaju i provuku svoju ruku kroz vašu dok hodate ulicom, prihvatite taj gest kako biste im pokazali da uzvraćate njihova osećanja.

Autor: S.M.