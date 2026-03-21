Ako u vezi fale ove 3 STVARI, verovatno neće trajati dalje od početne faze

Već na početku veze, ukoliko obraćate pažnju na znake, možete prepoznati da li ona ima potencijal da se razvija ili ne.

Veze često na početku ostaju nedefinisane dok se međusobno bolje upoznajete. Pre nego što provedete previše vremena u zbunjujućem limbu, postoje neki rani znaci da vaša veza neće preći "fazu dopisivanja".

Jedna od najtežih faza upoznavanja je kada se dvoje ljudi ponašaju kao da su zajedno, ali sebe ne označavaju kao par. Oni su nezvanično zajedno u sivoj zoni svoje veze. Zvuči čudno, zar ne? Nažalost, ovo je često neizbežno, ali može učiniti vezu mnogo težom za održavanje.

Ako u vezi nedostaju ove tri stvari, verovatno neće preći "fazu dopisivanja":

Iskrenost

Jedno istraživanje je istraživalo kako parovi obično idealizuju iskrenost, a ipak često ne komuniciraju i kako tumače pravila u vezi. Čak i ako niste „zvanično“ zajedno, iskrenost je i dalje veoma važna. Iskrenost je znak poštovanja, i svaki njen nedostatak, čak i u fazi dopisivanja, predstavlja znak za uzbunu.

Ako vas neko u koga ulažete vreme laže, to nije samo nepoštovanje, već vas i navodi da preispitate vezu. Takođe, nečiji nivo iskrenosti tokom faze dopisivanja pokazuje vam koliko će biti iskren tokom cele vaše veze.

Uzajamni trud

Ako primetite da ste vi ta osoba koja uvek prva šalje poruke i uvek inicira planove, to je znak da druga osoba možda nije jednako posvećena vezi. Kako je objasnila mentorka za veze Šeli Pamfri, „Emocionalno nedostupne osobe vešte su u tome da vam daju taman toliko da ostanete zainteresovani i da se držite za još, ali nikada dovoljno da zadovolje vašu potrebu za povezanošću.“

Ako niste sigurni koliko su posvećeni, pokušajte da provodite više vremena zajedno. Upoznavanje nekoga pre nego što mu se posvetite važan je način da se uverite da donosite pravu odluku da nastavite dalje u vezi. „Ako se na ovaj način osećate zbunjeno zbog partnera,“ napisala je Pamfri, zapitajte se da li se osećate anksiozno i gladno povezivanja više nego što se osećate povezano i sigurno sa tom osobom.“

Komunikacija

Ako osoba sa kojom se dopisujete radi stvari zbog kojih vam je neprijatno, potrebno je da joj to kažete. Ako prestane da radi te stvari, onda je lako da oboje nastavite da se viđate. Ako ne prestane, shvatite to kao znak da vas ne sluša. I, ako zadržava ono što oseća ili odbija da vam se otvori u vezi sa svojim osećanjima, onda osećanja za koja mislite da ih imate jedno prema drugom možda nisu uzajamna.

„Stvari kao što su to da vas ne slušaju, pasivna-agresivnost ili mnogo konflikata stvaraju situacije u kojima se osećate necenjeno,“ rekla je terapeutkinja za odnose Li Noren. „Ako stalno morate da se branite ili imate osećaj da se vaš partner povukao, to može izazvati blagi, ali stalni stres i anksioznost.“

Ako se dopisujete sa nekim i ta osoba vam se ne otvori odmah, to je u redu. Ali ako se dopisujete već duže vreme i imate odnos u kojem se oboje osećate sigurno, trebalo bi da postoji neka komunikacija. Opet, ako nešto zadržavaju ili namerno skrivaju stvari od vas, možda uzalud trošite svoje vreme u „fazi dopisivanja“.

Faza dopisivanja je komplikovana i ne postoji unapred definisan skup pravila. Međutim, imajte na umu ova tri znaka kada ulažete svoju energiju u nekoga i pokušavate da započnete vezu sa tom osobom. Oni bi vas mogli spasiti potencijalnog slomljenog srca!

Autor: S.M.