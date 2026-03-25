Oni su kraljevi dramatičnih veza: Prave haos u ljubavi i biraju odnose prepune svađa i tenzija

Nekim horoskopskim znakovima ljubav bez izazova i uzbuđenja nije privlačna. Umesto stabilnosti, oni traže tenziju i stalnu dinamiku u vezi, često se upuštajući u toksične odnose puni uspona i padova.
Ovan
Ovan voli da veza bude borba. Ako partner brzo popusti, interesovanje pada. Ovan uživa u igri moći i izazovima, pa često ulazi u odnose koji su zapravo stalno nadmetanje.
Devica
Devica teži savršenstvu, ali često bira partnere koje može "popraviti". Njoj nisu privlačni savršeni odnosi, već oni u kojima može analizirati i menjati partnera.
Vodolija
Vodolija se opire konvencionalnim vezama i bira partnere koji su neobični ili emocionalno komplikovani. Takve veze joj omogućuju da bude drugačija i slobodna, bez uobičajenih ljubavnih pravila.
Autor: Marija Radić